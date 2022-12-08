https://ria.ru/20221208/ksenon-1837268978.html

В России столкнулись с дефицитом ксенона

В России столкнулись с дефицитом ксенона - РИА Новости, 08.12.2022

В России столкнулись с дефицитом ксенона

Спутникостроители отмечают значительный дефицит и подорожание ксенона, что влияет на программы производства космических аппаратов, сообщил РИА Новости в четверг РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:28

2022-12-08T16:28

2022-12-08T18:16

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КАЛИНИНГРАД, 8 дек - РИА Новости. Спутникостроители отмечают значительный дефицит и подорожание ксенона, что влияет на программы производства космических аппаратов, сообщил РИА Новости в четверг директор калининградского опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" Геннадий Абраменков.Ксенон используется в спутникостроении в качестве топлива для электроракетеых двигательных установок. Газ подвергается воздействию нейтрально заряженных атомов и высвобождает отрицательно заряженные электроны, а сам ионизируется - превращается в положительные ионы. Они разгоняются под воздействием электростатического поля и, вылетая из двигателя, придают спутнику необходимый импульс."Ксенон, в первую очередь, сильно подорожал, что влияет на экономику и отдельных аппаратов, и группировки в целом. И второе, наблюдается значительный дефицит, в принципе, ксенона на рынке, то есть необходимого объема для заправки сейчас нет",- сказал Абраменков, отвечая на вопрос о том, какие трудности сейчас испытывают предприятия-производители спутников и как это сказывается на сроках производства.Седьмого-восьмого октября в Калининграде проходит совещание ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и химической промышленности по научно-исследовательской работе "Ксенон", реализуемой в рамках проекта "Сфера". Среди участников - представители "Роскосмоса", Организации "Агат", ЦЭНКИ, Центра Келдыша, Криогенмаш, МАИ и Высшей школы экономики.Совещание проходит в ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "Энергомаш" "Роскосмоса"), которое более 50 лет занимается разработкой и производством электроракетных двигателей и двигательных установок.Главная тема мероприятия - обеспечение российской многоспутниковой группировки "Сфера" надежными двигательными установками и компонентами рабочего тела для них.На совещании обсуждались вопросы экспериментальной отработки электроракетных двигателей на ксеноне, который в настоящее время является основным рабочим телом, а также проблемы обеспечения качества рабочего тела и возможность повторного использования отработанного ксенона для испытаний двигателей.Отмечается, что в рамках экспериментальной части НИР "Ксенон" на стендовых испытательных базах ОКБ "Факел", АО ГНЦ "Центр Келдыша" и МАИ запланированы огневые испытания составных частей электроракетных двигателей на ксеноне с повышенным содержанием примесей ("грязный" ксенон) и новой разработки ОКБ "Факел" - двигателя СПД-70М на альтернативном рабочем теле.Участникам совещания продемонстрировали работу стационарного плазменного двигателя, разработанного на "Факеле", с катодом-нейтрализатором, созданным в "Центре Келдыша".Первый аппарат многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" был запущен 22 октября 2022 года: ракета "Союз-2.1б" отправила на орбиту спутник-демонстратор "Скиф-Д". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500. В нее войдут спутники широкополосного доступа в интернет "Скиф", аппараты связи "Экспресс", спутниковая система интернета вещей "Марафон".Также в группировке будут спутники связи "Ямал", аппараты дистанционного зондирования Земли "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут". Всего же, как заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в перспективе проектом предусмотрено выведение более 600 аппаратов.

https://ria.ru/20221208/kosmos-1837196469.html

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

https://ria.ru/20220619/ross-1796203043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, россия, роскосмос, наука