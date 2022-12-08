https://ria.ru/20221208/kovboi-1837095310.html

Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям

Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям - РИА Новости, 08.12.2022

Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям

Политический истеблишмент США не вызывает доверия, Россия хорошо осознает "ковбойское желание" Штатов "сделать соперника", заявило посольство РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:41

2022-12-08T00:41

2022-12-08T04:01

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Политический истеблишмент США не вызывает доверия, Россия хорошо осознает "ковбойское желание" Штатов "сделать соперника", заявило посольство РФ в Вашингтоне.Посольство в распространенном заявлении напомнило, что 35 лет назад - в декабре 1987 года - проходила советско-американская встреча на высшем уровне - Вашингтонский саммит, - на котором лидеры стран подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дипмиссия призвала извлечь уроки из тех событий и в рамках двусторонних отношений "слышать и слушать партнера, понимать и принимать озабоченности, связанные с обеспечением безопасности государства, не пытаться жульничать". "Слишком много зрителей, мухлеж скрыть не получится", - подчеркнуло посольство."Призываем американскую сторону к честной работе. Игнорирование российских интересов и бездумная, с убежденностью в собственной исключительности и превосходстве реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса уже привела к огромным проблемам, кризисным явлениям в мировой политике и экономике. Чувствуют это и простые граждане США", - заявило посольство.В посольстве отметили, что "Россия готова к диалогу исключительно на основе принципа равноправия и учета озабоченностей в области обеспечения безопасности нашей страны".

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