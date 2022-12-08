https://ria.ru/20221208/kovboi-1837095310.html
Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям
Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям - РИА Новости, 08.12.2022
Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям
Политический истеблишмент США не вызывает доверия, Россия хорошо осознает "ковбойское желание" Штатов "сделать соперника", заявило посольство РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:41
2022-12-08T00:41
2022-12-08T04:01
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Политический истеблишмент США не вызывает доверия, Россия хорошо осознает "ковбойское желание" Штатов "сделать соперника", заявило посольство РФ в Вашингтоне.Посольство в распространенном заявлении напомнило, что 35 лет назад - в декабре 1987 года - проходила советско-американская встреча на высшем уровне - Вашингтонский саммит, - на котором лидеры стран подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дипмиссия призвала извлечь уроки из тех событий и в рамках двусторонних отношений "слышать и слушать партнера, понимать и принимать озабоченности, связанные с обеспечением безопасности государства, не пытаться жульничать". "Слишком много зрителей, мухлеж скрыть не получится", - подчеркнуло посольство."Призываем американскую сторону к честной работе. Игнорирование российских интересов и бездумная, с убежденностью в собственной исключительности и превосходстве реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса уже привела к огромным проблемам, кризисным явлениям в мировой политике и экономике. Чувствуют это и простые граждане США", - заявило посольство.В посольстве отметили, что "Россия готова к диалогу исключительно на основе принципа равноправия и учета озабоченностей в области обеспечения безопасности нашей страны".
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в мире, сша, россия, посольство рф в сша
В мире, США, Россия, Посольство РФ в США
00:41 08.12.2022 (обновлено: 04:01 08.12.2022)
Посольство России в заявило об отсутствии доверия к американским властям
Посольство России: истеблишмент США руководствуется ковбойским желанием сделать соперника
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Политический истеблишмент США не вызывает доверия, Россия хорошо осознает "ковбойское желание" Штатов "сделать соперника", заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Посольство в распространенном заявлении напомнило, что 35 лет назад - в декабре 1987 года - проходила советско-американская встреча на высшем уровне - Вашингтонский саммит, - на котором лидеры стран подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дипмиссия призвала извлечь уроки из тех событий и в рамках двусторонних отношений "слышать и слушать партнера, понимать и принимать озабоченности, связанные с обеспечением безопасности государства, не пытаться жульничать". "Слишком много зрителей, мухлеж скрыть не получится", - подчеркнуло посольство.
"Мы извлекли из прошлого свои уроки. Очень хорошо осознаем ковбойское желание "сделать соперника". Прекрасно понимаем, что верить на слово представителям американского политического истеблишмента, особенно сегодняшнего, - нельзя", - заявили в дипмиссии.
"Призываем американскую сторону к честной работе. Игнорирование российских интересов и бездумная, с убежденностью в собственной исключительности и превосходстве реализация Вашингтоном своего внешнеполитического курса уже привела к огромным проблемам, кризисным явлениям в мировой политике и экономике. Чувствуют это и простые граждане США", - заявило посольство.
В посольстве отметили, что "Россия готова к диалогу исключительно на основе принципа равноправия и учета озабоченностей в области обеспечения безопасности нашей страны".