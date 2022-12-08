https://ria.ru/20221208/kosmos-1837196469.html

В Калининграде создадут космический двигатель на воде

В Калининграде создадут космический двигатель на воде - РИА Новости, 08.12.2022

В Калининграде создадут космический двигатель на воде

Калининградское предприятие ОКБ "Факел" разрабатывает малый космический двигатель, который будет работать на воде, рассказал РИА Новости заместитель главного... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:42

2022-12-08T13:42

2022-12-08T13:42

наука

космос - риа наука

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 8 дек – РИА Новости. Калининградское предприятие ОКБ "Факел" разрабатывает малый космический двигатель, который будет работать на воде, рассказал РИА Новости заместитель главного конструктора ОКБ Сергей Приданников."Факел" занимался этими двигателями в рамках проекта "Энергия-Буран" 30 лет тому назад, когда был целый комплекс – разработка таких двигателей жидкостных, разработка электролизеров, накопление электрической энергии … Вот сейчас один из компонентов этой системы будет задействован в наших новых разработках и на новом уровне развития техники будет реализован", - сказал Приданников.Он уточнил, такие двигатели можно будет применять для систем коррекции и ориентации космических аппаратов. Сейчас для этих целей используются либо "безобидные" электроракетные двигатели на криптоне или ксеноне, либо работающие на токсичном несимметричном диметилгидразине. Двигатель на воде, по его словам, имеет класс опасности гораздо ниже, чем у гидразина.Приданников рассказал, что воду можно хранить на борту спутника, а затем с помощью специального электролизера разлагать ее на кислород и водород, которые будут накапливаться в специальных устройствах. При включении двигателя компоненты топлива будут подаваться в двигатель. Такой двигатель обладает большим удельным импульсом.

https://ria.ru/20220719/kosmos-1803380786.html

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, калининград