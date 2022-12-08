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Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома - РИА Новости, 08.12.2022
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Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома
Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома - РИА Новости, 08.12.2022
Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома
Полиция в городе Вольске Саратовской области проверяет информацию о жестоком убийстве кошки в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:22
2022-12-08T18:40
происшествия
саратов
вольск
саратовская область
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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Вольске Саратовской области проверяет информацию о жестоком убийстве кошки в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.В паблике "Подслушано в Вольске" в соцсети "ВКонтакте" в четверг появилось сообщение о том, что в ночь на среду неизвестные в третьем подъезде дома №241 по улице Комсомольская якобы жестоко убили спящую кошку, раздавив ей голову.Как сообщила прокуратура региона, надзорное ведомство взяло на контроль ход полицейской проверки. "По результатам проверки межрайонной прокуратурой будет дана оценка законности принятого процессуального решения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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происшествия, саратов, вольск, саратовская область
Происшествия, Саратов, Вольск, Саратовская область
17:22 08.12.2022 (обновлено: 18:40 08.12.2022)
 
Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома

Полиция под Саратовом проверит сообщение о жестоком убийстве кошки в подъезде дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Вольске Саратовской области проверяет информацию о жестоком убийстве кошки в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.
В паблике "Подслушано в Вольске" в соцсети "ВКонтакте" в четверг появилось сообщение о том, что в ночь на среду неизвестные в третьем подъезде дома №241 по улице Комсомольская якобы жестоко убили спящую кошку, раздавив ей голову.
"По данному сообщению проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.
Как сообщила прокуратура региона, надзорное ведомство взяло на контроль ход полицейской проверки. "По результатам проверки межрайонной прокуратурой будет дана оценка законности принятого процессуального решения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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