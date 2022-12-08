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Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома

Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома - РИА Новости, 08.12.2022

Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома

Полиция в городе Вольске Саратовской области проверяет информацию о жестоком убийстве кошки в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:22

2022-12-08T17:22

2022-12-08T18:40

происшествия

саратов

вольск

саратовская область

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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Вольске Саратовской области проверяет информацию о жестоком убийстве кошки в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.В паблике "Подслушано в Вольске" в соцсети "ВКонтакте" в четверг появилось сообщение о том, что в ночь на среду неизвестные в третьем подъезде дома №241 по улице Комсомольская якобы жестоко убили спящую кошку, раздавив ей голову.Как сообщила прокуратура региона, надзорное ведомство взяло на контроль ход полицейской проверки. "По результатам проверки межрайонной прокуратурой будет дана оценка законности принятого процессуального решения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/zhivoder-1786725220.html

саратов

вольск

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, вольск, саратовская область