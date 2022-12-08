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Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений - РИА Новости, 08.12.2022
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Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений
Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений - РИА Новости, 08.12.2022
Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений
Наибольшее количество коррупционных преступлений в 2022 году раскрыли в Москве и Московской области, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:39
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москва
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее количество коррупционных преступлений в 2022 году раскрыли в Москве и Московской области, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Наибольшее количество расследованных преступлений коррупционной направленности было совершено в Москве и Московской области. Связано это с масштабами территорий, а также количеством населения. Кроме того, значительное число уголовных дел о коррупции расследовано в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Татарстан и ряде других регионов", - заявил он.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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москва
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москва, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
10:39 08.12.2022 (обновлено: 11:04 08.12.2022)
 
Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений

Бастрыкин: в Москве и Подмосковье раскрыли больше всего коррупционных преступлений

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее количество коррупционных преступлений в 2022 году раскрыли в Москве и Московской области, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Наибольшее количество расследованных преступлений коррупционной направленности было совершено в Москве и Московской области. Связано это с масштабами территорий, а также количеством населения. Кроме того, значительное число уголовных дел о коррупции расследовано в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Татарстан и ряде других регионов", - заявил он.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Читайте полный текст интервью >>
Заместитель гендиректора по наземному обслуживанию авиакомпании 223-й летный отряд Евгений Бутусов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 22:18
Суд арестовал замгендиректора 223 летного отряда по подозрению в коррупции
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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