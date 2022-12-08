https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837128906.html

Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений

Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений - РИА Новости, 08.12.2022

Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений

Наибольшее количество коррупционных преступлений в 2022 году раскрыли в Москве и Московской области, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:39

2022-12-08T10:39

2022-12-08T11:04

москва

московская область (подмосковье)

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее количество коррупционных преступлений в 2022 году раскрыли в Москве и Московской области, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Наибольшее количество расследованных преступлений коррупционной направленности было совершено в Москве и Московской области. Связано это с масштабами территорий, а также количеством населения. Кроме того, значительное число уголовных дел о коррупции расследовано в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Татарстан и ряде других регионов", - заявил он.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221207/arest-1837087175.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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москва, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон