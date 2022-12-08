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Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221208/kino-1837032936.html
Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино
Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино - РИА Новости, 08.12.2022
Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино
В Москве завершается фестиваль авторского кино "Зимний". В программе — фильмы, в которых режиссеры рефлексируют на знакомые каждому темы. О самых интересных... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:00
2022-12-08T08:09
игорь волошин
стивен кинг
ингеборга дапкунайте
паулина андреева
павел деревянко
кинотавр
николай фоменко
дэвид линч
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москве завершается фестиваль авторского кино "Зимний". В программе — фильмы, в которых режиссеры рефлексируют на знакомые каждому темы. О самых интересных проектах и где их увидеть — в материале РИА Новости.Автор — кто?У киношников есть легенда, как некий голливудский продюсер настолько изменил финальный монтаж картины, что от исходного замысла мало что осталось. В авторском фильме подобное невозможно: здесь режиссер, как композитор, создает на экране своего рода симфонию.Широкая аудитория не всегда понимает фестивальные ленты, но и они становились хитами: "Магазинные воришки", "Паразиты", "Нелюбовь", "Географ глобус пропил" и не только.По мнению его коллеги Игоря Волошина, авторских картин сейчас мало во всех странах.Но они погружают в особый мир, который невозможно забыть. Именно это называется магией кино.Ностальгия и рефлексияВ основном конкурсе представили несколько фильмов, герои которых переживают потерю близкого человека. Например, "Рядом" Тамары Дондурей. Снятая в пастельных тонах, с приглушенным звуком и мягким саундтреком картина кажется почти медитативной. Но темы в ней затрагиваются совсем не релаксовые. И пусть самые драматичные моменты остаются за кадром, персонажей окутывает невидимая дымка тревоги и переживаний.Главная героиня, 30-летняя Кира, успешный архитектор, хочет сделать Москву еще лучше и комфортнее. А вот в частной жизни у нее проблемы: бойфренд не разделяет ее взглядов, мать (небольшая, но колоритная роль Ингеборги Дапкунайте) холодна и держит дистанцию.Кира привыкла не привязываться к человеку или месту. Но личная трагедия заставляет ее эмоционально повзрослеть.Фильм — метафора о том, как человек находит себя, определяет свое место в обществе и семье."Медея" Игоря Волошина — более мрачная и леденящая. Интерпретация древнегреческого мифа про волшебницу, которая от несчастной любви убила собственных детей.Разведенная мать двоих сыновей Лиза получает странное предупреждение. Незнакомка сообщает, что ее семью преследует рок: в роду погибают все дети. Героине придется пойти на многое, чтобы спасти своих мальчиков̆.И хотя режиссер характеризует фильм как мистический триллер, он больше напоминает хоррор. Жуткую атмосферу успешно создают Ольга Симонова, Павел Деревянко, Паулина Андреева.Еще одна тема, привлекающая многих современных кинематографистов, — ностальгия по 1990-м.В фильме "Клипмейкеры" Григория Константинопольского даже закадровый голос в трейлере — Леонида Володарского, одного из знаменитых переводчиков эпохи VHS-видеокассет.В форме сказки или комикса режиссер рассказывает о Грише, известном в московской богеме как "отличный реж". Его профессиональная жизнь похожа на фантазию или шоу в стиле бурлеск. Жанры и размышленияСам он представлял на "Зимнем" картину "Наводнение". Тренер по плаванию Софья с мужем Трофимом берут на воспитание племянницу, оставшуюся без родителей. Сюжет о сироте, которая находит новую семью, конечно, не нов.Режиссер вольно экранизирует повесть Евгения Замятина, показывая, как животные чувства и инстинкты могут перевернуть жизнь людей. Психологическая травма, буллинг, абьюз — Твердовский затрагивает многие проблемы.В ленте "Волны" Михаила Брашинского герой (Владислав Абашин) тоже переживает личную трагедию. В надежде найти нового себя он решает бросить все и стать отшельником в лесу. Но попадает в странное сообщество людей в глуши. Вроде бы встречает единомышленников и любовь. Только окружающие ведут себя все более странно.Где смотреть?Авторское кино нечасто выходит в широкий прокат. Лишь несколько кинотеатров специализируются на таких картинах. Теперь к ним добавились онлайн-платформы, которые иногда и сами запускают подобные проекты.Например, "Меньшее зло" — драмеди о том, как супружеская пара ищет секрет идеальных отношений, выйдет в прокат, а после ее покажут в Сети. Режиссер Виктор Шамиров при помощи персонажей, которых сыграли Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, размышляет, как вернуть страсть в отношения и на что готовы идти супруги.В российской индустрии только осознают, как правильно обращаться с таким контентом и доводить его до зрителя. Пока зрителям остается искать и находить жемчужины самостоятельно.
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Анна Нехаева
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игорь волошин, стивен кинг, ингеборга дапкунайте, паулина андреева, павел деревянко, кинотавр, николай фоменко, дэвид линч, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Игорь Волошин, Стивен Кинг, Ингеборга Дапкунайте, Паулина Андреева, Павел Деревянко, Кинотавр, Николай Фоменко, Дэвид Линч, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 08.12.2022 (обновлено: 08:09 08.12.2022)
 

Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино

© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
© Предоставлено пресс-службой фильма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москве завершается фестиваль авторского кино "Зимний". В программе — фильмы, в которых режиссеры рефлексируют на знакомые каждому темы. О самых интересных проектах и где их увидеть — в материале РИА Новости.

Автор — кто?

У киношников есть легенда, как некий голливудский продюсер настолько изменил финальный монтаж картины, что от исходного замысла мало что осталось. В авторском фильме подобное невозможно: здесь режиссер, как композитор, создает на экране своего рода симфонию.
Широкая аудитория не всегда понимает фестивальные ленты, но и они становились хитами: "Магазинные воришки", "Паразиты", "Нелюбовь", "Географ глобус пропил" и не только.
© Aoi Pro, Inc. 2018

Кадр из фильма "Магазинные воришки"

Кадр из фильма Магазинные воришки(2018)
1 из 3

Кадр из фильма "Магазинные воришки"

© Aoi Pro, Inc. 2018
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд

Сцена из фильма "Паразиты"

Кадр из фильма Паразиты
2 из 3

Сцена из фильма "Паразиты"

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
© Красная стрела (2013)

Фрагмент из фильма "Географ глобус пропил"

Кадр из фильма Географ глобус пропил
3 из 3

Фрагмент из фильма "Географ глобус пропил"

© Красная стрела (2013)
1 из 3

Кадр из фильма "Магазинные воришки"

© Aoi Pro, Inc. 2018
2 из 3

Сцена из фильма "Паразиты"

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
3 из 3

Фрагмент из фильма "Географ глобус пропил"

© Красная стрела (2013)

"Нужно развеять стереотипы об авторском и фестивальном кино, — уверен режиссер Степан Бурнашев. — Для этого надо показывать его публике. Зритель думает, что авторское кино — это артхаус. А для меня лично нет таких понятий: есть просто хорошие фильмы и не очень".

По мнению его коллеги Игоря Волошина, авторских картин сейчас мало во всех странах.
Но они погружают в особый мир, который невозможно забыть. Именно это называется магией кино.
© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
© Предоставлено пресс-службой фильма
Кадр из фильма "Клипмейкеры"

Ностальгия и рефлексия

В основном конкурсе представили несколько фильмов, герои которых переживают потерю близкого человека. Например, "Рядом" Тамары Дондурей. Снятая в пастельных тонах, с приглушенным звуком и мягким саундтреком картина кажется почти медитативной. Но темы в ней затрагиваются совсем не релаксовые. И пусть самые драматичные моменты остаются за кадром, персонажей окутывает невидимая дымка тревоги и переживаний.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Рядом"
Кадр из фильма Рядом
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
Кадр из фильма "Рядом"
Главная героиня, 30-летняя Кира, успешный архитектор, хочет сделать Москву еще лучше и комфортнее. А вот в частной жизни у нее проблемы: бойфренд не разделяет ее взглядов, мать (небольшая, но колоритная роль Ингеборги Дапкунайте) холодна и держит дистанцию.
Кира привыкла не привязываться к человеку или месту. Но личная трагедия заставляет ее эмоционально повзрослеть.
Фильм — метафора о том, как человек находит себя, определяет свое место в обществе и семье.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Рядом"
Кадр из фильма Рядом
1 из 3
Кадр из фильма "Рядом"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Рядом"

Кадр из фильма Рядом
2 из 3

Сцена из фильма "Рядом"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"

Фрагмент из фильма "Рядом"

Кадр из фильма Рядом
3 из 3

Фрагмент из фильма "Рядом"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
1 из 3
Кадр из фильма "Рядом"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
2 из 3

Сцена из фильма "Рядом"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Рядом"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
"Медея" Игоря Волошина — более мрачная и леденящая. Интерпретация древнегреческого мифа про волшебницу, которая от несчастной любви убила собственных детей.
Разведенная мать двоих сыновей Лиза получает странное предупреждение. Незнакомка сообщает, что ее семью преследует рок: в роду погибают все дети. Героине придется пойти на многое, чтобы спасти своих мальчиков̆.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"
Кадр из фильма "Медея"

"Медея" — это Стивен Кинг по-русски, — объясняет Волошин. — Не мрачная социальная история, а исследование психики человека, который живет напротив тебя, которого ты знаешь. Сюжет с уникальным перевертышем в финале по нарративу близок ко вселенным Найта Шьямалана, Дэвида Линча".

И хотя режиссер характеризует фильм как мистический триллер, он больше напоминает хоррор. Жуткую атмосферу успешно создают Ольга Симонова, Павел Деревянко, Паулина Андреева.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
1 из 2
Кадр из фильма "Медея"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"

Сцена из фильма "Медея"

Кадр из фильма Медея
2 из 2

Сцена из фильма "Медея"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"
1 из 2
Кадр из фильма "Медея"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"
2 из 2

Сцена из фильма "Медея"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Атмосфера Кино"
Еще одна тема, привлекающая многих современных кинематографистов, — ностальгия по 1990-м.

"Это было интересное время, оно практически не изучено, — считает Волошин. — И может служить источником вдохновения на десятилетия".

© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
© Предоставлено пресс-службой фильма
Кадр из фильма "Клипмейкеры"
В фильме "Клипмейкеры" Григория Константинопольского даже закадровый голос в трейлере — Леонида Володарского, одного из знаменитых переводчиков эпохи VHS-видеокассет.
В форме сказки или комикса режиссер рассказывает о Грише, известном в московской богеме как "отличный реж". Его профессиональная жизнь похожа на фантазию или шоу в стиле бурлеск.

"Таких девяностых, как у меня, никто не видел: это девяностые творческой богемы, — отмечает режиссер. — Мои герои — яркие, экзальтированные. В фильме есть сцены с простыми людьми, которые смотрят на эту тусовку как на волнистых попугайчиков. Никто там не хороший и не плохой. Просто жизнь у них совсем другая".

© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
1 из 3
Кадр из фильма "Клипмейкеры"
© Предоставлено пресс-службой фильма
© Предоставлено пресс-службой фильма

Сцена из фильма "Клипмейкеры"

Кадр из фильма Клипмейкеры
2 из 3

Сцена из фильма "Клипмейкеры"

© Предоставлено пресс-службой фильма
© Предоставлено пресс-службой фильма

Фрагмент из фильма "Клипмейкеры"

Кадр из фильма Клипмейкеры
3 из 3

Фрагмент из фильма "Клипмейкеры"

© Предоставлено пресс-службой фильма
1 из 3
Кадр из фильма "Клипмейкеры"
© Предоставлено пресс-службой фильма
2 из 3

Сцена из фильма "Клипмейкеры"

© Предоставлено пресс-службой фильма
3 из 3

Фрагмент из фильма "Клипмейкеры"

© Предоставлено пресс-службой фильма

Жанры и размышления

"Массовое кино зритель воспринимает как развлечение. А авторское, содержательное интересует тех, кто разбирается, для них это часть современной культуры, искусства, — подчеркивает Иван И. Твердовский. — Это для думающего зрителя, способного анализировать, размышлять".

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Наводнение"
Кадр из фильма Наводнение
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
Кадр из фильма "Наводнение"
Сам он представлял на "Зимнем" картину "Наводнение". Тренер по плаванию Софья с мужем Трофимом берут на воспитание племянницу, оставшуюся без родителей. Сюжет о сироте, которая находит новую семью, конечно, не нов.
Режиссер вольно экранизирует повесть Евгения Замятина, показывая, как животные чувства и инстинкты могут перевернуть жизнь людей. Психологическая травма, буллинг, абьюз — Твердовский затрагивает многие проблемы.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Наводнение"
Кадр из фильма Наводнение
1 из 3
Кадр из фильма "Наводнение"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Наводнение"

Кадр из фильма Наводнение
2 из 3

Сцена из фильма "Наводнение"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"

Фрагмент из фильма "Наводнение"

Кадр из фильма Наводнение
3 из 3

Фрагмент из фильма "Наводнение"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
1 из 3
Кадр из фильма "Наводнение"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
2 из 3

Сцена из фильма "Наводнение"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Наводнение"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
В ленте "Волны" Михаила Брашинского герой (Владислав Абашин) тоже переживает личную трагедию. В надежде найти нового себя он решает бросить все и стать отшельником в лесу. Но попадает в странное сообщество людей в глуши. Вроде бы встречает единомышленников и любовь. Только окружающие ведут себя все более странно.

"Для меня это прежде всего история любви: неформатной, невозможной отчасти, — говорит режиссер. — Религиозная секта — лишь обстоятельство".

© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Кадр из фильма "Волны"

Кадр из фильма Волны
1 из 2

Кадр из фильма "Волны"

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Волны"

Кадр из фильма Волны
2 из 2

Сцена из фильма "Волны"

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
1 из 2

Кадр из фильма "Волны"

© пресс-служба фестиваля "Зимний"
2 из 2

Сцена из фильма "Волны"

© пресс-служба фестиваля "Зимний"

Где смотреть?

Авторское кино нечасто выходит в широкий прокат. Лишь несколько кинотеатров специализируются на таких картинах. Теперь к ним добавились онлайн-платформы, которые иногда и сами запускают подобные проекты.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Меньшее зло"
Кадр из фильма Меньшее зло
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
Кадр из фильма "Меньшее зло"

"Бум стримингов помог авторскому кино: они показывают наши фильмы, у зрителей — даже из отдаленных регионов — появилась возможность их смотреть, — отмечает Твердовский. — Считаю, что перспективы хорошие, сами платформы будут делать содержательные картины".

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"Кадр из фильма "Меньшее зло"
Кадр из фильма Меньшее зло
1 из 2
Кадр из фильма "Меньшее зло"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"

Сцена из фильма "Меньшее зло"

Кадр из фильма Меньшее зло
2 из 2

Сцена из фильма "Меньшее зло"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
1 из 2
Кадр из фильма "Меньшее зло"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
2 из 2

Сцена из фильма "Меньшее зло"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Зимний"
Например, "Меньшее зло" — драмеди о том, как супружеская пара ищет секрет идеальных отношений, выйдет в прокат, а после ее покажут в Сети.
© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
© Предоставлено пресс-службой фильма
Кадр из фильма "Клипмейкеры"
Режиссер Виктор Шамиров при помощи персонажей, которых сыграли Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, размышляет, как вернуть страсть в отношения и на что готовы идти супруги.
© Предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Клипмейкеры"
Кадр из фильма Клипмейкеры
© Предоставлено пресс-службой фильма
Кадр из фильма "Клипмейкеры"

"Надо сделать авторское кино доступным массовому зрителю, — считает Игорь Волошин. — Там много талантливых людей, которые участвуют в проекте с написания сценария и до премьеры".

В российской индустрии только осознают, как правильно обращаться с таким контентом и доводить его до зрителя. Пока зрителям остается искать и находить жемчужины самостоятельно.
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