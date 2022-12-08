https://ria.ru/20221208/kino-1837032936.html

Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино

Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино - РИА Новости, 08.12.2022

Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино

В Москве завершается фестиваль авторского кино "Зимний". В программе — фильмы, в которых режиссеры рефлексируют на знакомые каждому темы. О самых интересных... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:09

игорь волошин

стивен кинг

ингеборга дапкунайте

паулина андреева

павел деревянко

кинотавр

николай фоменко

дэвид линч

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Москве завершается фестиваль авторского кино "Зимний". В программе — фильмы, в которых режиссеры рефлексируют на знакомые каждому темы. О самых интересных проектах и где их увидеть — в материале РИА Новости.Автор — кто?У киношников есть легенда, как некий голливудский продюсер настолько изменил финальный монтаж картины, что от исходного замысла мало что осталось. В авторском фильме подобное невозможно: здесь режиссер, как композитор, создает на экране своего рода симфонию.Широкая аудитория не всегда понимает фестивальные ленты, но и они становились хитами: "Магазинные воришки", "Паразиты", "Нелюбовь", "Географ глобус пропил" и не только.По мнению его коллеги Игоря Волошина, авторских картин сейчас мало во всех странах.Но они погружают в особый мир, который невозможно забыть. Именно это называется магией кино.Ностальгия и рефлексияВ основном конкурсе представили несколько фильмов, герои которых переживают потерю близкого человека. Например, "Рядом" Тамары Дондурей. Снятая в пастельных тонах, с приглушенным звуком и мягким саундтреком картина кажется почти медитативной. Но темы в ней затрагиваются совсем не релаксовые. И пусть самые драматичные моменты остаются за кадром, персонажей окутывает невидимая дымка тревоги и переживаний.Главная героиня, 30-летняя Кира, успешный архитектор, хочет сделать Москву еще лучше и комфортнее. А вот в частной жизни у нее проблемы: бойфренд не разделяет ее взглядов, мать (небольшая, но колоритная роль Ингеборги Дапкунайте) холодна и держит дистанцию.Кира привыкла не привязываться к человеку или месту. Но личная трагедия заставляет ее эмоционально повзрослеть.Фильм — метафора о том, как человек находит себя, определяет свое место в обществе и семье."Медея" Игоря Волошина — более мрачная и леденящая. Интерпретация древнегреческого мифа про волшебницу, которая от несчастной любви убила собственных детей.Разведенная мать двоих сыновей Лиза получает странное предупреждение. Незнакомка сообщает, что ее семью преследует рок: в роду погибают все дети. Героине придется пойти на многое, чтобы спасти своих мальчиков̆.И хотя режиссер характеризует фильм как мистический триллер, он больше напоминает хоррор. Жуткую атмосферу успешно создают Ольга Симонова, Павел Деревянко, Паулина Андреева.Еще одна тема, привлекающая многих современных кинематографистов, — ностальгия по 1990-м.В фильме "Клипмейкеры" Григория Константинопольского даже закадровый голос в трейлере — Леонида Володарского, одного из знаменитых переводчиков эпохи VHS-видеокассет.В форме сказки или комикса режиссер рассказывает о Грише, известном в московской богеме как "отличный реж". Его профессиональная жизнь похожа на фантазию или шоу в стиле бурлеск. Жанры и размышленияСам он представлял на "Зимнем" картину "Наводнение". Тренер по плаванию Софья с мужем Трофимом берут на воспитание племянницу, оставшуюся без родителей. Сюжет о сироте, которая находит новую семью, конечно, не нов.Режиссер вольно экранизирует повесть Евгения Замятина, показывая, как животные чувства и инстинкты могут перевернуть жизнь людей. Психологическая травма, буллинг, абьюз — Твердовский затрагивает многие проблемы.В ленте "Волны" Михаила Брашинского герой (Владислав Абашин) тоже переживает личную трагедию. В надежде найти нового себя он решает бросить все и стать отшельником в лесу. Но попадает в странное сообщество людей в глуши. Вроде бы встречает единомышленников и любовь. Только окружающие ведут себя все более странно.Где смотреть?Авторское кино нечасто выходит в широкий прокат. Лишь несколько кинотеатров специализируются на таких картинах. Теперь к ним добавились онлайн-платформы, которые иногда и сами запускают подобные проекты.Например, "Меньшее зло" — драмеди о том, как супружеская пара ищет секрет идеальных отношений, выйдет в прокат, а после ее покажут в Сети. Режиссер Виктор Шамиров при помощи персонажей, которых сыграли Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, размышляет, как вернуть страсть в отношения и на что готовы идти супруги.В российской индустрии только осознают, как правильно обращаться с таким контентом и доводить его до зрителя. Пока зрителям остается искать и находить жемчужины самостоятельно.

https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

игорь волошин, стивен кинг, ингеборга дапкунайте, паулина андреева, павел деревянко, кинотавр, николай фоменко, дэвид линч, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть