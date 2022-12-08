https://ria.ru/20221208/khusnullin-1837135351.html

Хуснуллин: в РФ из перечня проблемных исключили более 1 тысячи долгостроев

Хуснуллин: в РФ из перечня проблемных исключили более 1 тысячи долгостроев - РИА Новости, 08.12.2022

Хуснуллин: в РФ из перечня проблемных исключили более 1 тысячи долгостроев

В России в январе-ноябре 2022 года из перечня проблемных объектов (ЕРПО) исключили почти 1,1 тысячи долгостроев - на 36% больше, чем за весь 2021 год, сообщил... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:57

2022-12-08T10:57

2022-12-08T10:57

россия

марат хуснуллин

долгострой

жилье

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МОСКВА, 8 дек - РИА Недвижимость. В России в январе-ноябре 2022 года из перечня проблемных объектов (ЕРПО) исключили почти 1,1 тысячи долгостроев - на 36% больше, чем за весь 2021 год, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин."Из перечня проблемных объектов за одиннадцать месяцев исключены 1067 долгостроев. Для сравнения: за весь 2021 год из ЕРПО исключили 787 объектов", – рассказал чиновник.По его словам, в текущем году полностью решен вопрос с долгостроями в Ямало-Ненецком автономном округе, Тверской и Тюменской областях, Камчатском крае, Мордовии и Еврейской автономной области. Таким образом, проблемные объекты на сегодняшний день отсутствуют уже в 18 регионах.При этом, как отметил Хуснуллин, наибольшую динамику по снижению числа объектов в ЕРПО показали такие субъекты РФ, как Московская область (-257), Ленинградская область (-106), Краснодарский край (-101), Новосибирская (-70) и Ростовская (-43) области."188 домов перестали быть проблемными, так как введены в эксплуатацию. Причинами для исключения из ЕРПО также являются отсутствие пострадавших граждан и передача объекта фонду по решению арбитражного суда после того, как гражданам выплачены компенсации или страховые возмещения", - рассказал в свою очередь гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.По его данным, в разрезе федеральных округов наибольшее снижение количества проблемных объектов зафиксировано в Центральном (-351), Южном (-159), Северо-Западном (-155) и Приволжском (-125) округах. На 120 проблемных объектов сократился ЕРПО в Сибирском федеральном округе, на 86 – в Уральском, на 55 – в Дальневосточном и на 16 – в Северо-Кавказском.Кроме того, из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселено почти 419 тысяч человек, более 144 тысяч пострадавших граждан - участников долевого строительства восстановлены в правах с 2019 года фондом и регионами.Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.Позднее Госдума РФ приняла федеральный закон о создании единого института развития территорий (объединение фондов ЖКХ и защиты прав участников долевого строительства). Новая структура объединит их функции и будет осуществлять комплексное развитие территории, выполнять функции застройщика и технического заказчика одновременно.

https://ria.ru/20220928/timofeev-1820046233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин, долгострой, жилье