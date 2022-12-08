https://ria.ru/20221208/kharkov-1837347583.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы слышны в четверг в Харькове, сообщает украинское интернет-издание "Общественное". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:15
2022-12-08T22:15
2022-12-08T22:15
специальная военная операция на украине
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харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Харькове, сообщает украинское интернет-издание "Общественное".Воздушная тревога в городе была объявлена в 20.52 (21.52 мск).В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, предположительно в городе работала противовоздушная оборона.Ранее воздушная тревога вечером была объявлена в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, спустя 40 минут ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837250200.html
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РИА Новости
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинское интернет-издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове