https://ria.ru/20221208/kchr-1837148550.html
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов - РИА Новости, 08.12.2022
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов
В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:31
2022-12-08T11:31
2022-12-08T11:31
карачаево-черкесская республика
дети
психология
школа
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ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп, сообщает пресс-служба главы региона."В Карачаево-Черкесии к 2024 году запланировано открытие еще 5 психолого-педагогических классов для выявления потребностей и интересов учащихся 7-9-х классов, выбора профиля обучения – естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического или универсального". – говорится в сообщении.В классах детям рассказывают о профессии педагога, что, по мнению экспертов, мотивирует детей к поступлению в педагогические колледжи и вузы.В функционирующих 20 психолого-педагогических классах проходят обучение 308 человек.
https://ria.ru/20221208/meditsina-1837146133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, психология, школа
Карачаево-Черкесская Республика, Дети, Психология, Школа
ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп, сообщает пресс-служба главы региона.
"В Карачаево-Черкесии к 2024 году запланировано открытие еще 5 психолого-педагогических классов для выявления потребностей и интересов учащихся 7-9-х классов, выбора профиля обучения – естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического или универсального". – говорится в сообщении.
В классах детям рассказывают о профессии педагога, что, по мнению экспертов, мотивирует детей
к поступлению в педагогические колледжи и вузы.
В функционирующих 20 психолого-педагогических классах проходят обучение 308 человек.