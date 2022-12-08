Рейтинг@Mail.ru
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221208/kchr-1837148550.html
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов - РИА Новости, 08.12.2022
В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов
В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:31
2022-12-08T11:31
карачаево-черкесская республика
дети
психология
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7f9b75f7ff86d9735eb022532c7dba8e.jpg
ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп, сообщает пресс-служба главы региона."В Карачаево-Черкесии к 2024 году запланировано открытие еще 5 психолого-педагогических классов для выявления потребностей и интересов учащихся 7-9-х классов, выбора профиля обучения – естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического или универсального". – говорится в сообщении.В классах детям рассказывают о профессии педагога, что, по мнению экспертов, мотивирует детей к поступлению в педагогические колледжи и вузы.В функционирующих 20 психолого-педагогических классах проходят обучение 308 человек.
https://ria.ru/20221208/meditsina-1837146133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_205740c17a5b1903a7076bd7f4c5a4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дети, психология, школа
Карачаево-Черкесская Республика, Дети, Психология, Школа
11:31 08.12.2022
 

В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКласс в новой школе
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Класс в новой школе
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп, сообщает пресс-служба главы региона.
"В Карачаево-Черкесии к 2024 году запланировано открытие еще 5 психолого-педагогических классов для выявления потребностей и интересов учащихся 7-9-х классов, выбора профиля обучения – естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического или универсального". – говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:24Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР с помощью анкетирования улучшат качество профилактической медицины
В классах детям рассказывают о профессии педагога, что, по мнению экспертов, мотивирует детей к поступлению в педагогические колледжи и вузы.
В функционирующих 20 психолого-педагогических классах проходят обучение 308 человек.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаДетиПсихологияШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала