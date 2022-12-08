https://ria.ru/20221208/kchr-1837148550.html

В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов

В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов - РИА Новости, 08.12.2022

В КЧР к 2024 году будут работать 25 психолого-педагогических классов

В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:31

2022-12-08T11:31

2022-12-08T11:31

карачаево-черкесская республика

дети

психология

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150110/90/1501109038_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7f9b75f7ff86d9735eb022532c7dba8e.jpg

ЧЕРКЕССК, 8 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к 2024 году к уже действующим 20 психолого-педагогическим классам в связи с востребованностью планируется открыть еще пять таких же групп, сообщает пресс-служба главы региона."В Карачаево-Черкесии к 2024 году запланировано открытие еще 5 психолого-педагогических классов для выявления потребностей и интересов учащихся 7-9-х классов, выбора профиля обучения – естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, технологического или универсального". – говорится в сообщении.В классах детям рассказывают о профессии педагога, что, по мнению экспертов, мотивирует детей к поступлению в педагогические колледжи и вузы.В функционирующих 20 психолого-педагогических классах проходят обучение 308 человек.

https://ria.ru/20221208/meditsina-1837146133.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дети, психология, школа