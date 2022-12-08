https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html

Биография президента Перу Кастильо, которому конгресс объявил импичмент

Биография президента Перу Кастильо, которому конгресс объявил импичмент - РИА Новости, 08.12.2022

Биография президента Перу Кастильо, которому конгресс объявил импичмент

Перуанский политик Педро Кастильо (Pedro Castillo) родился 19 октября 1969 года в селении Пунья (провинция Чота, департамент Кахамарка, Перу). Он – третий... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T02:28

2022-12-08T02:28

2022-12-08T02:28

справки

педро кастильо

перу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg

Перуанский политик Педро Кастильо (Pedro Castillo) родился 19 октября 1969 года в селении Пунья (провинция Чота, департамент Кахамарка, Перу). Он – третий ребенок из девяти детей в семье, его родители – простые неграмотные крестьяне.В 1994 году Кастильо получил специальность учителя начальных классов в педагогическом институте Octavio Matta Contreras в провинции Кутерво. В 2006 году ему была присвоена степень бакалавра в области просвещения, в 2012 году – степень магистра в области психологии в частном университете Сесара Вальехо (Universidad César Vallejo).С 1995 года Кастильо работал учителем в общеобразовательной школе в Пунье.Его первые шаги на политической сцене были предприняты в 2002 году, когда он баллотировался на пост мэра города Ангия от партии "Возможное Перу" (Peru Posible), основанной бывшим президентом Алехандро Толедо, и оказались неудачными.Известность к Кастильо пришла в 2017 году, когда он возглавил забастовку учителей, которая приобрела настолько широкие масштабы, что в ее урегулировании лично участвовал занимавший в то время пост главы государства Педро Пабло Кучинский.В 2017 году после роспуска партии "Возможное Перу" Кастильо вступил в партию "Свободное Перу" (Peru Libre).В январе 2021 года он был выдвинут от этой организации кандидатом на участие в президентских выборах.Свой опыт сельского учителя Кастильо использовал в избирательной кампании, сделав карандаш и широкополую соломенную шляпу ее символами. Частью образа стала лошадь: только так можно передвигаться по горным тропам. Соперники из правых партий называли Кастильо леворадикальным политиком.Среди принципиальных положений его президентской программы был созыв конституционной ассамблеи для выработки нового основного закона, реформа образования и здравоохранения в интересах большинства народа, проведение аграрной политики с акцентом на обеспечение национальной безопасности, запрет на приватизацию водных ресурсов, борьба с коррупцией и наркотрафиком, защита окружающей среды, а также введение трудового кодекса и модернизация пенсионной системы.Кастильо предлагал национализировать горнодобывающий, нефтяной и энергетический секторы, а также депортировать всех незаконно проживающих в стране мигрантов, совершающих преступления. Высказывался против однополых браков и заявлял, что для него проблемы ЛГБТ не являются приоритетом.Кастильо также объявил о намерении отказаться от пожизненного президентского содержания, ограничившись зарплатой учителя.11 апреля 2021 года в первом туре президентских выборов Педро Кастильо занял лидирующую позицию с 19,099% голосов и прошел во второй тур.6 июня 2021 года во втором туре президентских выборов Педро Кастильо победил с результатом 50,1% голосов, за него проголосовали 8,8 миллиона избирателей.28 июля 2021 года состоялась инаугурация Педро Кастильо.В ноябре 2022 года как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции. В отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.7 декабря 2022 года Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии собрались на заседание и приняли решение об отставке президента. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала Кастильо. В сообщении полиции он назван бывшим президентом.Кастильо женат, в семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, педро кастильо, перу