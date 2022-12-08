https://ria.ru/20221208/kara-murza-1837349119.html
Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО
Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 08.12.2022
Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО
Басманный суд Москвы в четверг продлил до 12 февраля арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:28
2022-12-08T22:28
2022-12-08T22:28
владимир кара-мурза
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вадим прохоров
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 12 февраля арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.По данным следствия, политик в Палате представителей штата Аризона "по мотивам политической ненависти", огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20220518/sud-1789228047.html
https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html
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владимир кара-мурза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вадим прохоров
Владимир Кара-Мурза, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вадим Прохоров
Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО
Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционному политику Кара-Мурзе до 12 февраля