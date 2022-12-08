https://ria.ru/20221208/kara-murza-1837349119.html

Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО

Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 08.12.2022

Суд отказался выпустить Кара-Мурзу* из СИЗО

Басманный суд Москвы в четверг продлил до 12 февраля арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T22:28

2022-12-08T22:28

2022-12-08T22:28

владимир кара-мурза

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вадим прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822945790_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d775013d52582b59073ce2247059ebd2.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг продлил до 12 февраля арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в госизмене и распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.По данным следствия, политик в Палате представителей штата Аризона "по мотивам политической ненависти", огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода - это выступления в Ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование ведет Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20220518/sud-1789228047.html

https://ria.ru/20220424/arest-1785155090.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир кара-мурза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вадим прохоров