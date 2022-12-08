https://ria.ru/20221208/kampus-1837279370.html
Пермский край победил в отборе на строительство кампуса мирового уровня
Пермский край победил в отборе на строительство кампуса мирового уровня - РИА Новости, 08.12.2022
Пермский край победил в отборе на строительство кампуса мирового уровня
Пермский край победил в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:53
2022-12-08T16:53
2022-12-08T16:53
пермский край
дмитрий махонин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277806_0:98:1125:730_1920x0_80_0_0_a8399cd8c543272a420a137ef085f71b.jpg
ПЕРМЬ, 8 дек – РИА Новости. Пермский край победил в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил результаты конкурсного отбора проектов строительства студенческих кампусов на основе механизмов государственно-частного партнерства."Всего в рамках отбора конкурсной комиссией было рассмотрено 39 заявок от 34 регионов страны, 9 из них стали победителями, в том числе Пермский край", – говорится в сообщении.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, строительство межвузовского кампуса в Перми – крайне значимое событие для дальнейшего развития отрасли образования региона.Как пояснили в пресс-службе губернатора, новый студгородок будет построен в правобережной части Перми на площади более 20 гектаров. На территории кампуса разместятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест."Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года", – уточнили в пресс-службе губернатора.В ведомстве добавили, что для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства уже есть потенциальный инвестор.
https://ria.ru/20221202/investproekty-1835926872.html
https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277806_41:0:1014:730_1920x0_80_0_0_45dc2643bf1ab139a8b0f74fde2f6025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 8 дек – РИА Новости. Пермский край победил в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин
объявил результаты конкурсного отбора проектов строительства студенческих кампусов на основе механизмов государственно-частного партнерства.
"Всего в рамках отбора конкурсной комиссией было рассмотрено 39 заявок от 34 регионов страны, 9 из них стали победителями, в том числе Пермский край", – говорится в сообщении.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, строительство межвузовского кампуса в Перми
– крайне значимое событие для дальнейшего развития отрасли образования региона.
"Новый объект позволит удовлетворить потребности вузов Пермского края в жилье для студентов. Это актуально, поскольку у нас обучается большое количество ребят как из территорий края, так и из разных регионов России и других стран. Городок с лабораторно-учебными корпусами с технопарком предполагает сразу же создание рабочих мест. Это означает, что будет реализована система "школа – вуз – предприятие". Кроме того, новый кампус мирового уровня позволит привлечь и "оставить" в Пермском крае еще больше талантливой молодежи, и создать для нее комфортные и современные условия", – отметил Махонин.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, новый студгородок будет построен в правобережной части Перми на площади более 20 гектаров. На территории кампуса разместятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест.
"Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года", – уточнили в пресс-службе губернатора.
В ведомстве добавили, что для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства уже есть потенциальный инвестор.