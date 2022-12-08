https://ria.ru/20221208/kampus-1837279370.html

Пермский край победил в отборе на строительство кампуса мирового уровня

Пермский край победил в отборе на строительство кампуса мирового уровня - РИА Новости, 08.12.2022

Пермский край победил в отборе на строительство кампуса мирового уровня

Пермский край победил в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:53

2022-12-08T16:53

2022-12-08T16:53

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 8 дек – РИА Новости. Пермский край победил в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил результаты конкурсного отбора проектов строительства студенческих кампусов на основе механизмов государственно-частного партнерства."Всего в рамках отбора конкурсной комиссией было рассмотрено 39 заявок от 34 регионов страны, 9 из них стали победителями, в том числе Пермский край", – говорится в сообщении.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, строительство межвузовского кампуса в Перми – крайне значимое событие для дальнейшего развития отрасли образования региона.Как пояснили в пресс-службе губернатора, новый студгородок будет построен в правобережной части Перми на площади более 20 гектаров. На территории кампуса разместятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тысяч мест."Общая площадь объектов строительства составит 160 тысяч квадратных метров. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года", – уточнили в пресс-службе губернатора.В ведомстве добавили, что для реализации проекта в формате государственно-частного партнерства уже есть потенциальный инвестор.

https://ria.ru/20221202/investproekty-1835926872.html

https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин