https://ria.ru/20221208/kadyrov-1837230288.html

У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях

У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 08.12.2022

У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях

В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни – им стал Хасан Ибрагимов, сообщил в четверг глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:11

2022-12-08T15:11

2022-12-08T15:11

специальная военная операция на украине

политика

рамзан кадыров

владимир сальдо

запорожская область

херсонская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 8 дек - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни – им стал Хасан Ибрагимов, сообщил в четверг глава республики Рамзан Кадыров."Делегация из нашего региона во главе с дорогим племянником, вице-премьером правительства ЧР, министром сельского хозяйства ЧР Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область. <…> Здесь прошла плодотворная встреча руководителя делегации с губернатором Владимиром Сальдо. <…> В ходе встречи был представлен представитель главы ЧР в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он назвал Ибрагимова "настоящим патриотом" и "достойным представителем команды, основанной первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым"."Я уверен, что Хасан полностью справится с возложенными на него обязанностями", - добавил Кадыров, не уточняя детали.Сейчас Ибрагимов занимает должность заместителя командира СОБР "Ахмат" управления Росгвардии по Чеченской Республике, участвует в специальной военной операции. Функцию представителя главы Чечни он будет совмещать со службой в "Ахмате".

https://ria.ru/20221207/kadyrov-1837019447.html

https://ria.ru/20221204/zachistka-1836248148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, рамзан кадыров, владимир сальдо, запорожская область, херсонская область , россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)