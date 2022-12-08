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У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/kadyrov-1837230288.html
У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях
У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 08.12.2022
У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях
В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни – им стал Хасан Ибрагимов, сообщил в четверг глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:11
2022-12-08T15:11
специальная военная операция на украине
политика
рамзан кадыров
владимир сальдо
запорожская область
херсонская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 8 дек - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни – им стал Хасан Ибрагимов, сообщил в четверг глава республики Рамзан Кадыров."Делегация из нашего региона во главе с дорогим племянником, вице-премьером правительства ЧР, министром сельского хозяйства ЧР Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область. &lt;…&gt; Здесь прошла плодотворная встреча руководителя делегации с губернатором Владимиром Сальдо. &lt;…&gt; В ходе встречи был представлен представитель главы ЧР в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он назвал Ибрагимова "настоящим патриотом" и "достойным представителем команды, основанной первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым"."Я уверен, что Хасан полностью справится с возложенными на него обязанностями", - добавил Кадыров, не уточняя детали.Сейчас Ибрагимов занимает должность заместителя командира СОБР "Ахмат" управления Росгвардии по Чеченской Республике, участвует в специальной военной операции. Функцию представителя главы Чечни он будет совмещать со службой в "Ахмате".
https://ria.ru/20221207/kadyrov-1837019447.html
https://ria.ru/20221204/zachistka-1836248148.html
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политика, рамзан кадыров, владимир сальдо, запорожская область, херсонская область , россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Политика, Рамзан Кадыров, Владимир Сальдо, Запорожская область, Херсонская область , Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
15:11 08.12.2022
 
У Кадырова появился свой представитель в Херсонской и Запорожской областях

Хасан Ибрагимов стал представителем главы Чечни в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 дек - РИА Новости. В Херсонской и Запорожской областях назначен представитель главы Чечни – им стал Хасан Ибрагимов, сообщил в четверг глава республики Рамзан Кадыров.
"Делегация из нашего региона во главе с дорогим племянником, вице-премьером правительства ЧР, министром сельского хозяйства ЧР Ибрагимом Закриевым посетила Херсонскую область. <…> Здесь прошла плодотворная встреча руководителя делегации с губернатором Владимиром Сальдо. <…> В ходе встречи был представлен представитель главы ЧР в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Он назвал Ибрагимова "настоящим патриотом" и "достойным представителем команды, основанной первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым".
"Я уверен, что Хасан полностью справится с возложенными на него обязанностями", - добавил Кадыров, не уточняя детали.
Сейчас Ибрагимов занимает должность заместителя командира СОБР "Ахмат" управления Росгвардии по Чеченской Республике, участвует в специальной военной операции. Функцию представителя главы Чечни он будет совмещать со службой в "Ахмате".
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРамзан КадыровВладимир СальдоЗапорожская областьХерсонская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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