https://ria.ru/20221208/ivanovo-1837313870.html

В Иванове создадут научно-образовательный кампус

В Иванове создадут научно-образовательный кампус - РИА Новости, 08.12.2022

В Иванове создадут научно-образовательный кампус

Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:43

2022-12-08T18:43

2022-12-08T18:43

ивановская область

станислав воскресенский

иваново

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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Заявку на участие в конкурсном отборе проектов на создание кампуса регион подал в августе 2022 года. В рамках ее подготовки с привлечением общественности, в том числе студентов, преподавателей вузов, краеведов, детально проработано архитектурное и содержательное наполнение проекта кампуса, образовательные и социально-экономические параметры", – сказал собеседник агентства.По его словам, планируемая общая площадь кампуса – более 44 тысяч квадратных метров, включая современные общежития для 2,5 тысяч студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой. На 2023 - 2024 годы запланированы работы по проектированию и модернизации инженерных коммуникаций, с 2025 года – строительные работы.По мнению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, для региона это стратегический проект."Сейчас для нас важно поднять на новый уровень качество нашего высшего образования, потому что, когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места, появится так называемая экономика знаний. То есть, высокопроизводительная экономика, с более высокими зарплатами. Вот для этого мы и делаем кампус", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура" создается в центре города - в квартале Ивановских мануфактур, признанных историческим и архитектурным наследием столицы области. Решение о создании кампуса позволяет сохранить объекты культурного наследия, в числе которых – фабричные корпуса, дымовая труба. Для города Иваново это также важный шаг к обновлению и преображению центра.По поручению президента России в стране создаются современные студенческие кампусы. Планируется, что до 2030 года их появится не менее 25.

https://ria.ru/20221206/mediki-1836646351.html

https://ria.ru/20221206/proekt-1836587498.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, иваново