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В Иванове создадут научно-образовательный кампус - РИА Новости, 08.12.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20221208/ivanovo-1837313870.html
В Иванове создадут научно-образовательный кампус
В Иванове создадут научно-образовательный кампус - РИА Новости, 08.12.2022
В Иванове создадут научно-образовательный кампус
Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:43
2022-12-08T18:43
ивановская область
станислав воскресенский
иваново
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Заявку на участие в конкурсном отборе проектов на создание кампуса регион подал в августе 2022 года. В рамках ее подготовки с привлечением общественности, в том числе студентов, преподавателей вузов, краеведов, детально проработано архитектурное и содержательное наполнение проекта кампуса, образовательные и социально-экономические параметры", – сказал собеседник агентства.По его словам, планируемая общая площадь кампуса – более 44 тысяч квадратных метров, включая современные общежития для 2,5 тысяч студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой. На 2023 - 2024 годы запланированы работы по проектированию и модернизации инженерных коммуникаций, с 2025 года – строительные работы.По мнению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, для региона это стратегический проект."Сейчас для нас важно поднять на новый уровень качество нашего высшего образования, потому что, когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места, появится так называемая экономика знаний. То есть, высокопроизводительная экономика, с более высокими зарплатами. Вот для этого мы и делаем кампус", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура" создается в центре города - в квартале Ивановских мануфактур, признанных историческим и архитектурным наследием столицы области. Решение о создании кампуса позволяет сохранить объекты культурного наследия, в числе которых – фабричные корпуса, дымовая труба. Для города Иваново это также важный шаг к обновлению и преображению центра.По поручению президента России в стране создаются современные студенческие кампусы. Планируется, что до 2030 года их появится не менее 25.
https://ria.ru/20221206/mediki-1836646351.html
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станислав воскресенский, иваново
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Иваново
18:43 08.12.2022
 

В Иванове создадут научно-образовательный кампус

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в медиабанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Города России. Иваново
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки России на создание кампусов мирового уровня с проектом "Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Заявку на участие в конкурсном отборе проектов на создание кампуса регион подал в августе 2022 года. В рамках ее подготовки с привлечением общественности, в том числе студентов, преподавателей вузов, краеведов, детально проработано архитектурное и содержательное наполнение проекта кампуса, образовательные и социально-экономические параметры", – сказал собеседник агентства.
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 13:35Ивановская область
В Ивановской области осталось на работу рекордное число выпускников-медиков
По его словам, планируемая общая площадь кампуса – более 44 тысяч квадратных метров, включая современные общежития для 2,5 тысяч студентов, образовательный центр и технопарк с лабораториями и коворкингом, многофункциональные пространства с публичной библиотекой и сервисной инфраструктурой. На 2023 - 2024 годы запланированы работы по проектированию и модернизации инженерных коммуникаций, с 2025 года – строительные работы.
По мнению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, для региона это стратегический проект.
"Сейчас для нас важно поднять на новый уровень качество нашего высшего образования, потому что, когда нам удастся это сделать, это будут совершенно другого качества рабочие места, появится так называемая экономика знаний. То есть, высокопроизводительная экономика, с более высокими зарплатами. Вот для этого мы и делаем кампус", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
К проекту Профессионалитет подключились 10 ивановских колледжей
6 декабря, 11:07Ивановская область
К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей
Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура" создается в центре города - в квартале Ивановских мануфактур, признанных историческим и архитектурным наследием столицы области. Решение о создании кампуса позволяет сохранить объекты культурного наследия, в числе которых – фабричные корпуса, дымовая труба. Для города Иваново это также важный шаг к обновлению и преображению центра.
По поручению президента России в стране создаются современные студенческие кампусы. Планируется, что до 2030 года их появится не менее 25.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИваново
 
 
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