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ВШЭ представила исследование о платформенной занятости - РИА Новости, 08.12.2022
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ВШЭ представила исследование о платформенной занятости
ВШЭ представила исследование о платформенной занятости - РИА Новости, 08.12.2022
ВШЭ представила исследование о платформенной занятости
В медиа-центре "Россия сегодня" состоялась презентация исследования Школы коммуникаций НИУ ВШЭ – "Платформенная занятость. Перспективы и возможности для... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:51
2022-12-08T13:51
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 дек - НИУ ВШЭ. В медиа-центре "Россия сегодня" состоялась презентация исследования Школы коммуникаций НИУ ВШЭ – "Платформенная занятость. Перспективы и возможности для представителей креативных индустрий и работников интеллектуального труда".Цель исследования – определить, как самозанятые представители креативных индустрий воспринимают платформенную занятость.Среди задач исследования:- выявление преимуществ, недостатков и перспектив платформенной занятости для самозанятых фрилансеров;- выявление референтного образа платформы для поиска заказов и клиентов среди целевой группы исследования.Проектная группа Центра исследований рынка коммуникаций во главе с Людмилой Запорожцевой, PhD, профессором Школы коммуникаций НИУ ВШЭ, провела качественный (дневниковый метод и глубинные интервью) и количественный (опрос) анализ данных. Число самозанятых уже превысило отметку 5 миллионов человек, ежедневно еще около 8,5 тысяч граждан выбирают такой налоговый режим. Каков же портрет фрилансера в креативных индустриях? Как выявило исследование, среди самозанятых работников интеллектуального труда 68% имеют высшее образование, и только 18% с неполным высшим образованием — студенты. 48% респондентов — люди с высоким достатком, лишь 8% хватает средств исключительно на ежедневные расходы.Большинство совмещают работу в статусе самозанятого с другими источниками заработка. При этом две трети опрошенных утверждают, что на "самозанятые" проекты уходит большая часть времени. 57% респондентов предпочитают работать с постоянными клиентами. А к онлайн-платформам для поиска заказов регулярно обращается только треть опрошенных специалистов. 46% ищут клиентов по рекомендации бывших заказчиков, а 43% — по советам друзей и знакомых."35% самозанятых из креативных индустрий используют социальные сети для продвижения собственных услуг, но, если сравнить с другими каналами продвижения, то основным остается “сарафанное радио”, — отметила Людмила Запорожцева."Термин “креативные индустрии” существует давно, он включает в себя не только творческие, но и те индустрии, которые оказывают услуги. Например, в туристическом или ивент-бизнесе есть креативная составляющая, но эти сферы, в первую очередь, предоставляют услуги. В креативные индустрии входит и то, чем мы занимаемся в Школе коммуникаций НИУ ВШЭ — рекламный и коммуникационный бизнес", — отметила Мария Мордвинова, первый заместитель руководителя Школы коммуникаций НИУ ВШЭ."Если рассматривать только коммуникационную индустрию, то она занимает 0,45% ВВП России. Но, если ориентироваться на общемировой опыт и достаточно широкое понимание включаемых в креативные индустрии профессий, то мы доходим в среднем до 6-8% ВВП", – подчеркнул Алан Абаев, доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы Института экономики, управления и права РГГУ."Использование онлайн-платформ дает представителям интеллектуального труда возможность войти в профессию, начать свой путь в креативных индустриях. Это их несомненный плюс", — отметил Олег Каширских, профессор, заместитель руководителя Школы коммуникаций НИУ ВШЭ."Исследование “Платформенная занятость” — очень качественное, академически ценное и при этом практичное, его результаты уже сегодня можно использовать на рынке. И отдельно хочется отметить, что впервые два ведущих российских университета, занимающихся коммуникациями, — НИУ ВШЭ и РГГУ — вместе говорят на эту тему с публичной трибуны. Это подчеркивает неслучайность, востребованность и актуальность темы", — резюмировал Александр Шпунт, профессор Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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пресс-релизы
Пресс-релизы
13:51 08.12.2022

ВШЭ представила исследование о платформенной занятости

© Фото : НИУ ВШЭ ВШЭ представила исследование о платформенной занятости
ВШЭ представила исследование о платформенной занятости - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : НИУ ВШЭ
ВШЭ представила исследование о платформенной занятости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - НИУ ВШЭ. В медиа-центре "Россия сегодня" состоялась презентация исследования Школы коммуникаций НИУ ВШЭ – "Платформенная занятость. Перспективы и возможности для представителей креативных индустрий и работников интеллектуального труда".
Цель исследования – определить, как самозанятые представители креативных индустрий воспринимают платформенную занятость.
Среди задач исследования:
- выявление преимуществ, недостатков и перспектив платформенной занятости для самозанятых фрилансеров;
- выявление референтного образа платформы для поиска заказов и клиентов среди целевой группы исследования.
Проектная группа Центра исследований рынка коммуникаций во главе с Людмилой Запорожцевой, PhD, профессором Школы коммуникаций НИУ ВШЭ, провела качественный (дневниковый метод и глубинные интервью) и количественный (опрос) анализ данных.
Число самозанятых уже превысило отметку 5 миллионов человек, ежедневно еще около 8,5 тысяч граждан выбирают такой налоговый режим. Каков же портрет фрилансера в креативных индустриях? Как выявило исследование, среди самозанятых работников интеллектуального труда 68% имеют высшее образование, и только 18% с неполным высшим образованием — студенты. 48% респондентов — люди с высоким достатком, лишь 8% хватает средств исключительно на ежедневные расходы.
Большинство совмещают работу в статусе самозанятого с другими источниками заработка. При этом две трети опрошенных утверждают, что на "самозанятые" проекты уходит большая часть времени. 57% респондентов предпочитают работать с постоянными клиентами. А к онлайн-платформам для поиска заказов регулярно обращается только треть опрошенных специалистов. 46% ищут клиентов по рекомендации бывших заказчиков, а 43% — по советам друзей и знакомых.
"35% самозанятых из креативных индустрий используют социальные сети для продвижения собственных услуг, но, если сравнить с другими каналами продвижения, то основным остается “сарафанное радио”, — отметила Людмила Запорожцева.
"Термин “креативные индустрии” существует давно, он включает в себя не только творческие, но и те индустрии, которые оказывают услуги. Например, в туристическом или ивент-бизнесе есть креативная составляющая, но эти сферы, в первую очередь, предоставляют услуги. В креативные индустрии входит и то, чем мы занимаемся в Школе коммуникаций НИУ ВШЭ — рекламный и коммуникационный бизнес", — отметила Мария Мордвинова, первый заместитель руководителя Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.
"Если рассматривать только коммуникационную индустрию, то она занимает 0,45% ВВП России. Но, если ориентироваться на общемировой опыт и достаточно широкое понимание включаемых в креативные индустрии профессий, то мы доходим в среднем до 6-8% ВВП", – подчеркнул Алан Абаев, доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы Института экономики, управления и права РГГУ.
"Использование онлайн-платформ дает представителям интеллектуального труда возможность войти в профессию, начать свой путь в креативных индустриях. Это их несомненный плюс", — отметил Олег Каширских, профессор, заместитель руководителя Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.

"Исследование “Платформенная занятость” — очень качественное, академически ценное и при этом практичное, его результаты уже сегодня можно использовать на рынке. И отдельно хочется отметить, что впервые два ведущих российских университета, занимающихся коммуникациями, — НИУ ВШЭ и РГГУ — вместе говорят на эту тему с публичной трибуны. Это подчеркивает неслучайность, востребованность и актуальность темы", — резюмировал Александр Шпунт, профессор Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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