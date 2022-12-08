https://ria.ru/20221208/irak-1837122057.html
Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке
Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке - РИА Новости, 08.12.2022
Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке
Четырехсторонний центр РФ-Сирия-Ирак-Иран в Багдаде функционирует, его работа актуальна в свете действий группировки "Исламское государство" (ИГ)* в подполье,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:01
2022-12-08T10:01
2022-12-08T10:01
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россия
сирия
исламское государство
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Четырехсторонний центр РФ-Сирия-Ирак-Иран в Багдаде функционирует, его работа актуальна в свете действий группировки "Исламское государство" (ИГ)* в подполье, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев."Функционирует и весьма успешно. Там сидят представители военных ведомств и обмениваются информацией по деятельности ИГ* в Ираке, а также в Сирии. Обсуждают, что в этой связи делать дальше", - сказал дипломат.По его словам, группировка "Исламское государство"* жива, ее подполье действует и в Ираке, и в Сирии, пусть и в меньших масштабах, временами осуществляя серьезные вылазки.Он отметил, что против боевиков ИГ* на территории Ирака проводятся операции - иногда это полицейские операции, в результате которых задерживают подозреваемых, иногда практически общевойсковые – с задействованием армии и народного ополчения Ирака.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20171209/1510579859.html
https://ria.ru/20221208/irak-1837113638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, россия, сирия, исламское государство
В мире, Ирак, Россия, Сирия, Исламское государство
Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке
Посол Кутрашев рассказал об актуальности работы центра с участием России в Ираке
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Четырехсторонний центр РФ-Сирия-Ирак-Иран в Багдаде функционирует, его работа актуальна в свете действий группировки "Исламское государство" (ИГ)* в подполье, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
"Функционирует и весьма успешно. Там сидят представители военных ведомств и обмениваются информацией по деятельности ИГ* в Ираке, а также в Сирии
. Обсуждают, что в этой связи делать дальше", - сказал дипломат.
По его словам, группировка "Исламское государство"* жива, ее подполье действует и в Ираке, и в Сирии, пусть и в меньших масштабах, временами осуществляя серьезные вылазки.
Он отметил, что против боевиков ИГ* на территории Ирака проводятся операции - иногда это полицейские операции, в результате которых задерживают подозреваемых, иногда практически общевойсковые – с задействованием армии и народного ополчения Ирака.
* Запрещенная в России террористическая организация.