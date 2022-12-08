https://ria.ru/20221208/irak-1837122057.html

Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке

Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке - РИА Новости, 08.12.2022

Посол рассказал о работе центра с участием России в Ираке

Четырехсторонний центр РФ-Сирия-Ирак-Иран в Багдаде функционирует, его работа актуальна в свете действий группировки "Исламское государство" (ИГ)* в подполье,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:01

2022-12-08T10:01

2022-12-08T10:01

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исламское государство

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Четырехсторонний центр РФ-Сирия-Ирак-Иран в Багдаде функционирует, его работа актуальна в свете действий группировки "Исламское государство" (ИГ)* в подполье, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев."Функционирует и весьма успешно. Там сидят представители военных ведомств и обмениваются информацией по деятельности ИГ* в Ираке, а также в Сирии. Обсуждают, что в этой связи делать дальше", - сказал дипломат.По его словам, группировка "Исламское государство"* жива, ее подполье действует и в Ираке, и в Сирии, пусть и в меньших масштабах, временами осуществляя серьезные вылазки.Он отметил, что против боевиков ИГ* на территории Ирака проводятся операции - иногда это полицейские операции, в результате которых задерживают подозреваемых, иногда практически общевойсковые – с задействованием армии и народного ополчения Ирака.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20171209/1510579859.html

https://ria.ru/20221208/irak-1837113638.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, россия, сирия, исламское государство