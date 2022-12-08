https://ria.ru/20221208/irak-1837106434.html

Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака - РИА Новости, 08.12.2022

Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

Оккупации Ирака со стороны США и сил НАТО в чистом виде нет, но есть вмешательство во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T07:26

2022-12-08T07:26

2022-12-08T07:27

в мире

касем сулеймани

ирак

сша

багдад (город)

нато

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оккупации Ирака со стороны США и сил НАТО в чистом виде нет, но есть вмешательство во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.Он напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, и отметил, что не все иракцы против присутствия США в их нынешнем качестве."(Однако) ситуация в стране весьма неоднозначная. Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто не угоден Вашингтону и его союзникам", - сказал Кутрашев.Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участие в боевых действиях вместе с иракскими силами.Однако альянс приостановил свою миссию по обучению силовиков в Ираке после не санкционированной иракскими властями атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада в январе 2020 года, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.Багдад в этой связи заявил, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.В апреле 2020 года главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837105465.html

https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834935146.html

https://ria.ru/20221208/bagdad-1837104938.html

ирак

сша

багдад (город)

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в мире, касем сулеймани, ирак, сша, багдад (город), нато