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Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака - РИА Новости, 08.12.2022
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Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака
Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака - РИА Новости, 08.12.2022
Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака
Оккупации Ирака со стороны США и сил НАТО в чистом виде нет, но есть вмешательство во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T07:26
2022-12-08T07:27
в мире
касем сулеймани
ирак
сша
багдад (город)
нато
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оккупации Ирака со стороны США и сил НАТО в чистом виде нет, но есть вмешательство во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.Он напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, и отметил, что не все иракцы против присутствия США в их нынешнем качестве."(Однако) ситуация в стране весьма неоднозначная. Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто не угоден Вашингтону и его союзникам", - сказал Кутрашев.Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участие в боевых действиях вместе с иракскими силами.Однако альянс приостановил свою миссию по обучению силовиков в Ираке после не санкционированной иракскими властями атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада в январе 2020 года, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.Багдад в этой связи заявил, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.В апреле 2020 года главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837105465.html
https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834935146.html
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ирак
сша
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в мире, касем сулеймани, ирак, сша, багдад (город), нато
В мире, Касем Сулеймани, Ирак, США, Багдад (город), НАТО
07:26 08.12.2022 (обновлено: 07:27 08.12.2022)
 
Посол России заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

Посол России: оккупации Ирака со стороны США нет, но есть вмешательство в дела страны

© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оккупации Ирака со стороны США и сил НАТО в чистом виде нет, но есть вмешательство во внутренние дела страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.
Он напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, и отметил, что не все иракцы против присутствия США в их нынешнем качестве.
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"(Однако) ситуация в стране весьма неоднозначная. Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто не угоден Вашингтону и его союзникам", - сказал Кутрашев.
Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участие в боевых действиях вместе с иракскими силами.
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Однако альянс приостановил свою миссию по обучению силовиков в Ираке после не санкционированной иракскими властями атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада в январе 2020 года, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Багдад в этой связи заявил, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Ирака.
В апреле 2020 года главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.
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В миреКасем СулейманиИракСШАБагдад (город)НАТО
 
 
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