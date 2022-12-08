https://ria.ru/20221208/investitsii-1837152662.html

Объем инвестиций в этом году вырос в Ивановской области почти на 25%

Объем инвестиций в этом году вырос в Ивановской области почти на 25% - РИА Новости, 08.12.2022

Объем инвестиций в этом году вырос в Ивановской области почти на 25%

Инвестиции предприятий Ивановской области в основной капитал выросли почти на четверть в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:40

2022-12-08T11:40

2022-12-08T11:40

ивановская область

станислав воскресенский

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Инвестиции предприятий Ивановской области в основной капитал выросли почти на четверть в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Предприятия используют федеральные и региональные меры поддержки: льготные кредиты, отсрочку по страховым платежам, по налогу на имущество, нулевую налоговую ставку для начинающих предпринимателей. На 2023 года в регионе сохранили все меры поддержки, чтобы предприятия чувствовали себя уверенно и могли планировать свое дальнейшее развитие", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне на встрече с губернатором Станиславом Воскресенским предприниматели обратились к властям области за имиджевой поддержкой. Глава региона поручил ответственным ведомствам проработать возможность такой поддержки. Воскресенский поблагодарил бизнес за работу. "В этих условиях вы быстро перестроились. Многие не просто продолжили, а нарастили инвестиционные проекты. У нас, по данным Росстата, за девять месяцев прирост инвестиций в основной капитал составил 24,7%. То есть, на четверть по Ивановской области приросли инвестиции в основной капитал", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В пресс-служба напомнили, что для малого и среднего бизнеса продлены все действовавшие ранее налоговые льготы. Одним из результатов такого решения стал рост поступлений налогов от предприятий, которые используют специальный налоговый режим, составивший свыше 20%.

https://ria.ru/20221129/fermery-1834977670.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, федеральная служба государственной статистики (росстат)