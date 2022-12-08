https://ria.ru/20221208/investitsii-1837152662.html
Объем инвестиций в этом году вырос в Ивановской области почти на 25%
Объем инвестиций в этом году вырос в Ивановской области почти на 25% - РИА Новости, 08.12.2022
Объем инвестиций в этом году вырос в Ивановской области почти на 25%
Инвестиции предприятий Ивановской области в основной капитал выросли почти на четверть в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:40
2022-12-08T11:40
2022-12-08T11:40
ивановская область
станислав воскресенский
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Инвестиции предприятий Ивановской области в основной капитал выросли почти на четверть в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Предприятия используют федеральные и региональные меры поддержки: льготные кредиты, отсрочку по страховым платежам, по налогу на имущество, нулевую налоговую ставку для начинающих предпринимателей. На 2023 года в регионе сохранили все меры поддержки, чтобы предприятия чувствовали себя уверенно и могли планировать свое дальнейшее развитие", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне на встрече с губернатором Станиславом Воскресенским предприниматели обратились к властям области за имиджевой поддержкой. Глава региона поручил ответственным ведомствам проработать возможность такой поддержки. Воскресенский поблагодарил бизнес за работу. "В этих условиях вы быстро перестроились. Многие не просто продолжили, а нарастили инвестиционные проекты. У нас, по данным Росстата, за девять месяцев прирост инвестиций в основной капитал составил 24,7%. То есть, на четверть по Ивановской области приросли инвестиции в основной капитал", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.В пресс-служба напомнили, что для малого и среднего бизнеса продлены все действовавшие ранее налоговые льготы. Одним из результатов такого решения стал рост поступлений налогов от предприятий, которые используют специальный налоговый режим, составивший свыше 20%.
https://ria.ru/20221129/fermery-1834977670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ИВАНОВО, 8 дек – РИА Новости. Инвестиции предприятий Ивановской области в основной капитал выросли почти на четверть в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Предприятия используют федеральные и региональные меры поддержки: льготные кредиты, отсрочку по страховым платежам, по налогу на имущество, нулевую налоговую ставку для начинающих предпринимателей. На 2023 года в регионе сохранили все меры поддержки, чтобы предприятия чувствовали себя уверенно и могли планировать свое дальнейшее развитие", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что накануне на встрече с губернатором Станиславом Воскресенским
предприниматели обратились к властям области за имиджевой поддержкой. Глава региона поручил ответственным ведомствам проработать возможность такой поддержки.
Воскресенский поблагодарил бизнес за работу. "В этих условиях вы быстро перестроились. Многие не просто продолжили, а нарастили инвестиционные проекты. У нас, по данным Росстата
, за девять месяцев прирост инвестиций в основной капитал составил 24,7%. То есть, на четверть по Ивановской области приросли инвестиции в основной капитал", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В пресс-служба напомнили, что для малого и среднего бизнеса продлены все действовавшие ранее налоговые льготы. Одним из результатов такого решения стал рост поступлений налогов от предприятий, которые используют специальный налоговый режим, составивший свыше 20%.