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Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай - РИА Новости, 08.12.2022
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:02
2022-12-08T16:02
2022-12-08T16:30
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов."Очевидно, что международный туризм снизился, даже драматически снизился. Но это снижение также и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется, и вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов", - сказал Козлов на пресс-конференции.Он отметил, что в столице уже провели ознакомительные визиты для компаний Ирана и Индии, в ближайших планах - возобновить контакты с туроператорами из Китая. Также ждут и туристов из стран СНГ.
https://ria.ru/20220921/vosstanovlenie-1818384616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индия, иран, китай, москва, новости - туризм
Россия-Китай: Главное, Индия, Иран, Китай, Москва, Новости - Туризм
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.
"Очевидно, что международный туризм снизился, даже драматически снизился. Но это снижение также и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется, и вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов", - сказал Козлов на пресс-конференции.
Он отметил, что в столице уже провели ознакомительные визиты для компаний Ирана и Индии, в ближайших планах - возобновить контакты с туроператорами из Китая. Также ждут и туристов из стран СНГ
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