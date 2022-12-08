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Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай - РИА Новости, 08.12.2022
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Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай - РИА Новости, 08.12.2022
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай
Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:02
2022-12-08T16:30
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новости - туризм
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов."Очевидно, что международный туризм снизился, даже драматически снизился. Но это снижение также и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется, и вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов", - сказал Козлов на пресс-конференции.Он отметил, что в столице уже провели ознакомительные визиты для компаний Ирана и Индии, в ближайших планах - возобновить контакты с туроператорами из Китая. Также ждут и туристов из стран СНГ.
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индия, иран, китай, москва, новости - туризм
Россия-Китай: Главное, Индия, Иран, Китай, Москва, Новости - Туризм
16:02 08.12.2022 (обновлено: 16:30 08.12.2022)
 

Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛюди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве
Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.
"Очевидно, что международный туризм снизился, даже драматически снизился. Но это снижение также и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется, и вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов", - сказал Козлов на пресс-конференции.
Он отметил, что в столице уже провели ознакомительные визиты для компаний Ирана и Индии, в ближайших планах - возобновить контакты с туроператорами из Китая. Также ждут и туристов из стран СНГ.
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