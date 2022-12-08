https://ria.ru/20221208/interes-1837257923.html

Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай

Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай - РИА Новости, 08.12.2022

Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай

Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:02

2022-12-08T16:02

2022-12-08T16:30

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туристический интерес к Москве проявляют Индия, Иран и Китай, вся инфраструктура столицы готова или готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов, сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов."Очевидно, что международный туризм снизился, даже драматически снизился. Но это снижение также и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется, и вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить зарубежных туристов", - сказал Козлов на пресс-конференции.Он отметил, что в столице уже провели ознакомительные визиты для компаний Ирана и Индии, в ближайших планах - возобновить контакты с туроператорами из Китая. Также ждут и туристов из стран СНГ.

https://ria.ru/20220921/vosstanovlenie-1818384616.html

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иран

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

индия, иран, китай, москва, новости - туризм