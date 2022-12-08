https://ria.ru/20221208/ingushetiya-1837283913.html

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2022 году снизился на 5%

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2022 году снизился на 5% - РИА Новости, 08.12.2022

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2022 году снизился на 5%

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 5% и составил 10%, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:06

2022-12-08T17:06

2022-12-08T17:06

республика ингушетия

здоровье - общество

махмуд-али калиматов

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg

НАЛЬЧИК, 8 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился на 5% и составил 10%, сообщила пресс-служба главы региона."За 10 месяцев 2022 года отмечается снижение численности людей, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных. На 1 ноября 2022 года эта цифра составила 26,1 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10%", - приводит пресс-служба слова министра труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекира Муталиева.Он пояснил, что этому способствовала реализация различных программ и проектов. В частности, в рамках комплекса мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года, а также реализации государственных программ и инвестиционных проектов трудоустроено более 11 тысяч человек. Кроме того, в рамках господдержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ингушетии удалось устроить на работу больше 1,2 тысячи человек, а программой предоставления государственной социальной помощи на основе соцконтракта малоимущим семьям охвачено более 2,3 тысячи человек."До конца года в республике планируют заключить договора и организовать общественные работы почти для 400 человек, зарегистрированных в органах службы занятости в поисках подходящей работы, на данный момент уже заключено 322 договора", - заметил министр.По его словам, в республике также регулярно проводятся ярмарки вакансий. Последняя из них прошла в конце октября, на ней было предложено более 1,5 тысячи вакансий."Конечно, снижение уровня безработицы не может не радовать, так как эта проблема одна из самых острых в нашей республике. Она требует серьезного подхода. Одной из черт ингушского народа является трудолюбие и ответственность. Необходимо привлекать к подобным мероприятиям как можно больше людей, заранее оповещать в социальных сетях и СМИ, чтобы жители региона знали о возможностях, которые им предоставляются", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20221207/nazran-1837012599.html

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833003921.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, махмуд-али калиматов, работа