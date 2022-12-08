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Роспотребнадзор выявил в Москве некачественную красную икру - РИА Новости, 08.12.2022
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Роспотребнадзор выявил в Москве некачественную красную икру
Роспотребнадзор выявил в Москве некачественную красную икру - РИА Новости, 08.12.2022
Роспотребнадзор выявил в Москве некачественную красную икру
Специалисты выявили в Москве некачественную икру лососевых рыб с превышением консервантов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по столице. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:24
2022-12-08T21:24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
здоровье - общество
красная икра
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты выявили в Москве некачественную икру лососевых рыб с превышением консервантов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по столице.Отмечается, что в обнаруженных банках были значительные превышения бензоата натрия и сорбиновой кислоты. Уточняется, что производители некачественной икры будут обязаны приостановить изготовление продукции до устранения нарушений.В сообщении покупателям напомнили, что икру необходимо приобретать только в местах стационарной торговли, а также обращать внимание на целостность упаковки и сроки годности."Лососевые идут на нерест с июля по сентябрь. Значит, качественная икра должна быть заготовлена именно в эти месяцы. Между датой выработки и упаковки должно быть не более шести месяцев", - добавили в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, здоровье - общество, красная икра
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Здоровье - Общество, Красная икра
21:24 08.12.2022
 
Роспотребнадзор выявил в Москве некачественную красную икру

Роспотребнадзор выявил в Москве некачественную красную икру с превышением консервантов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты выявили в Москве некачественную икру лососевых рыб с превышением консервантов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по столице.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции были выявлены факты нарушений, связанные с реализацией в торговых сетях некачественной икры лососевых рыб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обнаруженных банках были значительные превышения бензоата натрия и сорбиновой кислоты. Уточняется, что производители некачественной икры будут обязаны приостановить изготовление продукции до устранения нарушений.
В сообщении покупателям напомнили, что икру необходимо приобретать только в местах стационарной торговли, а также обращать внимание на целостность упаковки и сроки годности.
"Лососевые идут на нерест с июля по сентябрь. Значит, качественная икра должна быть заготовлена именно в эти месяцы. Между датой выработки и упаковки должно быть не более шести месяцев", - добавили в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЗдоровье - ОбществоКрасная икра
 
 
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