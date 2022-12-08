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ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/himars-1837200463.html
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 08.12.2022
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS
ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:54
2022-12-08T13:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.
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россия, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:54 08.12.2022 (обновлено: 13:58 08.12.2022)
 
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS

Минобороны: ВС России уничтожили под Ильичевкой в ДНР две пусковые установки HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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