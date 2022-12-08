https://ria.ru/20221208/himars-1837200463.html
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 08.12.2022
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS
ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:54
2022-12-08T13:54
2022-12-08T13:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20221208/obstrel-1837107658.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:0:2607:1955_1920x0_80_0_0_c5c4507d9344287775b74ad25294d553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:54 08.12.2022 (обновлено: 13:58 08.12.2022)
ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS
Минобороны: ВС России уничтожили под Ильичевкой в ДНР две пусковые установки HIMARS