https://ria.ru/20221208/himars-1837200463.html

ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS

ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS - РИА Новости, 08.12.2022

ВС России уничтожили в ДНР две пусковые установки HIMARS

ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:54

2022-12-08T13:54

2022-12-08T13:58

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Ильичевки в ДНР, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20221208/obstrel-1837107658.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр