https://ria.ru/20221208/grafik-1837243673.html

РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год

РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год - РИА Новости, 08.12.2022

РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год

Российские компании в 2023 году смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках в сфере медицины, сообщила в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:30

2022-12-08T15:30

2022-12-08T15:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

иран

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские компании в 2023 году смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках в сфере медицины, сообщила в четверг пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."В 2023 году экспортеры смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках, на которых будут организованы российские национальные экспозиции под брендом "Made in Russia", - говорится в сообщении.Речь идет о международной выставке в Стамбуле Expomed Eurasia 2023 в марте; Ташкентской международной медицинской выставке TIHE в апреле; Казахстанской международной выставке здравоохранения KIHE в мае; Международной конференции и выставке по здравоохранению в Куала-Лумпуре в июне, а также Китайской государственной многоотраслевой выставке China International Import Expo в октябре.Кроме того, добавили в РЭЦ, для российских компаний из медицинской сферы будут организованы семь бизнес-миссий - в Мьянму, на Филиппины, в Иран, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Узбекистан и Египет."Российским компаниям есть что предложить миру даже в сложных геополитических условиях. Для медицинской промышленности "Made in Russia" открыты многие зарубежные рынки. Закрепиться на них компании могут с помощью выставок и бизнес-миссий – одного из самых эффективных механизмов продвижения экспорта. В следующем году такие мероприятия пройдут в Турции, Китае, Саудовской Аравии, Иране, Малайзии и других перспективных для экспорта странах", – прокомментировал руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности РЭЦ Андрей Добрица.Регистрация на мероприятия уже открыта на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

иран

саудовская аравия

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, иран, саудовская аравия, россия