РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские компании в 2023 году смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках в сфере медицины, сообщила в четверг пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"В 2023 году экспортеры смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках, на которых будут организованы российские национальные экспозиции под брендом "Made in Russia", - говорится в сообщении.
Речь идет о международной выставке в Стамбуле Expomed Eurasia 2023 в марте; Ташкентской международной медицинской выставке TIHE в апреле; Казахстанской международной выставке здравоохранения KIHE в мае; Международной конференции и выставке по здравоохранению в Куала-Лумпуре в июне, а также Китайской государственной многоотраслевой выставке China International Import Expo в октябре.
Кроме того, добавили в РЭЦ, для российских компаний из медицинской сферы будут организованы семь бизнес-миссий - в Мьянму, на Филиппины, в Иран, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Узбекистан и Египет.
"Российским компаниям есть что предложить миру даже в сложных геополитических условиях. Для медицинской промышленности "Made in Russia" открыты многие зарубежные рынки. Закрепиться на них компании могут с помощью выставок и бизнес-миссий – одного из самых эффективных механизмов продвижения экспорта. В следующем году такие мероприятия пройдут в Турции, Китае, Саудовской Аравии, Иране, Малайзии и других перспективных для экспорта странах", – прокомментировал руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности РЭЦ Андрей Добрица.
Регистрация на мероприятия уже открыта на цифровой платформе "Мой экспорт".
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