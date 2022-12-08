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РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год - РИА Новости, 08.12.2022
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РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год
РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год - РИА Новости, 08.12.2022
РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год
Российские компании в 2023 году смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках в сфере медицины, сообщила в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:30
2022-12-08T15:30
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
иран
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские компании в 2023 году смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках в сфере медицины, сообщила в четверг пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."В 2023 году экспортеры смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках, на которых будут организованы российские национальные экспозиции под брендом "Made in Russia", - говорится в сообщении.Речь идет о международной выставке в Стамбуле Expomed Eurasia 2023 в марте; Ташкентской международной медицинской выставке TIHE в апреле; Казахстанской международной выставке здравоохранения KIHE в мае; Международной конференции и выставке по здравоохранению в Куала-Лумпуре в июне, а также Китайской государственной многоотраслевой выставке China International Import Expo в октябре.Кроме того, добавили в РЭЦ, для российских компаний из медицинской сферы будут организованы семь бизнес-миссий - в Мьянму, на Филиппины, в Иран, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Узбекистан и Египет."Российским компаниям есть что предложить миру даже в сложных геополитических условиях. Для медицинской промышленности "Made in Russia" открыты многие зарубежные рынки. Закрепиться на них компании могут с помощью выставок и бизнес-миссий – одного из самых эффективных механизмов продвижения экспорта. В следующем году такие мероприятия пройдут в Турции, Китае, Саудовской Аравии, Иране, Малайзии и других перспективных для экспорта странах", – прокомментировал руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности РЭЦ Андрей Добрица.Регистрация на мероприятия уже открыта на цифровой платформе "Мой экспорт".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, иран, саудовская аравия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Иран, Саудовская Аравия, Россия
15:30 08.12.2022
 

РЭЦ представил график международных выставок для медкомпаний на 2023 год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские компании в 2023 году смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках в сфере медицины, сообщила в четверг пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"В 2023 году экспортеры смогут на условиях софинансирования затрат принять участие в пяти крупных международных выставках, на которых будут организованы российские национальные экспозиции под брендом "Made in Russia", - говорится в сообщении.
Речь идет о международной выставке в Стамбуле Expomed Eurasia 2023 в марте; Ташкентской международной медицинской выставке TIHE в апреле; Казахстанской международной выставке здравоохранения KIHE в мае; Международной конференции и выставке по здравоохранению в Куала-Лумпуре в июне, а также Китайской государственной многоотраслевой выставке China International Import Expo в октябре.
Кроме того, добавили в РЭЦ, для российских компаний из медицинской сферы будут организованы семь бизнес-миссий - в Мьянму, на Филиппины, в Иран, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Узбекистан и Египет.
"Российским компаниям есть что предложить миру даже в сложных геополитических условиях. Для медицинской промышленности "Made in Russia" открыты многие зарубежные рынки. Закрепиться на них компании могут с помощью выставок и бизнес-миссий – одного из самых эффективных механизмов продвижения экспорта. В следующем году такие мероприятия пройдут в Турции, Китае, Саудовской Аравии, Иране, Малайзии и других перспективных для экспорта странах", – прокомментировал руководитель проекта по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности РЭЦ Андрей Добрица.
Регистрация на мероприятия уже открыта на цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:23
РЭЦ рассказал о цифровых услугах платформы "Мой экспорт"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаИранСаудовская АравияРоссия
 
 
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