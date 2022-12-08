https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html
Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления
Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления - РИА Новости, 08.12.2022
Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления
Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:02
2022-12-08T14:02
2022-12-08T16:29
специальная военная операция на украине
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владимир путин
общество
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце.Глава государства вручил российскому военному медаль "Золотая звезда"."Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей", — заявил Малыйкин, но потом неожиданно замолчал.Зал, в котором находилось более двухсот человек, поддержал его аплодисментами. Затем к военнослужащему подошел Путин.После этого Малыйкин продолжил выступление."Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу... Победа будет за нами", — закончил свою речь ефрейтор.Торжественная церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Глава государства поблагодарил лауреатов наград за службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли страну.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html
https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Здесь все свои". Путин поддержал Героя России, который от волнения забыл речь
"Не спеши, спокойно, здесь все свои". Путин поддержал Героя России, ефрейтора Давида Малыкина, который от волнения забыл речь на церемонии награждения в честь Дня Героев Отечества. Российского военного наградили медалью "Золотая Звезда".
2022-12-08T14:02
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ, Украина, Донбасс
14:02 08.12.2022 (обновлено: 16:29 08.12.2022)
Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления
Путин поддержал Героя России ефрейтора Малыйкина, переволновавшегося во время выступления
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце.
Глава государства вручил российскому военному медаль "Золотая звезда".
"Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей", — заявил Малыйкин, но потом неожиданно замолчал.
Зал, в котором находилось более двухсот человек, поддержал его аплодисментами. Затем к военнослужащему подошел Путин.
"Здесь все свои", — сказал бойцу президент, похлопав его по плечу.
После этого Малыйкин продолжил выступление.
"Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу... Победа будет за нами", — закончил свою речь ефрейтор.
Торжественная церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Глава государства поблагодарил лауреатов наград за службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли страну.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине
. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.