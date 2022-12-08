https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html

Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления

Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления - РИА Новости, 08.12.2022

Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления

Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:02

2022-12-08T14:02

2022-12-08T16:29

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

украина

донбасс

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который переволновался во время выступления после награждения в Кремлевском дворце.Глава государства вручил российскому военному медаль "Золотая звезда"."Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей", — заявил Малыйкин, но потом неожиданно замолчал.Зал, в котором находилось более двухсот человек, поддержал его аплодисментами. Затем к военнослужащему подошел Путин.После этого Малыйкин продолжил выступление."Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу... Победа будет за нами", — закончил свою речь ефрейтор.Торжественная церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Глава государства поблагодарил лауреатов наград за службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли страну.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html

https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

https://ria.ru/20221208/putin-1837239066.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Здесь все свои". Путин поддержал Героя России, который от волнения забыл речь "Не спеши, спокойно, здесь все свои". Путин поддержал Героя России, ефрейтора Давида Малыкина, который от волнения забыл речь на церемонии награждения в честь Дня Героев Отечества. Российского военного наградили медалью "Золотая Звезда". 2022-12-08T14:02 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, вооруженные силы рф, украина, донбасс