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Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром
Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром - РИА Новости, 08.12.2022
Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром
Судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром, вдохновляют на созидание, на то, чтобы делать страну сильнее и успешнее, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:52
2022-12-08T13:52
2022-12-08T13:52
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром, вдохновляют на созидание, на то, чтобы делать страну сильнее и успешнее, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества.Праздник отмечается в России 9 декабря."Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперёд, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее", - сказал Путин.В заключение президент поздравил всех присутствующих с Днём героев Отечества.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром
Путин: судьбы и подвиги героев Отечества вдохновляют делать Россию сильнее и успешнее
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром, вдохновляют на созидание, на то, чтобы делать страну сильнее и успешнее, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества.
Праздник отмечается в России 9 декабря.
"Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперёд, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее", - сказал Путин.
В заключение президент поздравил всех присутствующих с Днём героев Отечества.