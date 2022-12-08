https://ria.ru/20221208/geroi-1837199677.html

Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром

Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром - РИА Новости, 08.12.2022

Путин назвал судьбы и подвиги героев Отечества моральным ориентиром

Судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром, вдохновляют на созидание, на то, чтобы делать страну сильнее и успешнее, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:52

2022-12-08T13:52

2022-12-08T13:52

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром, вдохновляют на созидание, на то, чтобы делать страну сильнее и успешнее, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества.Праздник отмечается в России 9 декабря."Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперёд, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее", - сказал Путин.В заключение президент поздравил всех присутствующих с Днём героев Отечества.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия