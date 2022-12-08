https://ria.ru/20221208/germaniya-1837355124.html

В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения

В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения - РИА Новости, 08.12.2022

В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения

Экстренное оповещение путем рассылки предупреждений на мобильные телефоны впервые было опробовано в четверг в Германии, несмотря на заверения об успешном... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:42

2022-12-08T23:42

2022-12-08T23:43

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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Экстренное оповещение путем рассылки предупреждений на мобильные телефоны впервые было опробовано в четверг в Германии, несмотря на заверения об успешном проведении мероприятий, о неполадках сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.Ему сообщили о том, что в некоторых случаях предупреждения поступали через приложения только через десять или двадцать минут. Когда населению грозит опасность, это неприемлемо, добавил он.Ранее ряд операторов сообщил об удачном проведении мероприятия, в ходе которого на экран телефона выводится сообщение и звучит резкий звук. Необходимость такой системы оповещения возникла после того, как на западе Германии в середине июля произошли крупные наводнения. Из-за отсутствия экстренных оповещений многие люди попросту не узнали об угрозе и не смогли вовремя спастись от стихии. Жертвами стали не менее 180 человек, инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.

https://ria.ru/20221208/gosperevorot-1837346806.html

германия

бавария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, германия, бавария