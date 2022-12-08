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В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения - РИА Новости, 08.12.2022
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В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения
В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения - РИА Новости, 08.12.2022
В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения
Экстренное оповещение путем рассылки предупреждений на мобильные телефоны впервые было опробовано в четверг в Германии, несмотря на заверения об успешном... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:42
2022-12-08T23:43
в мире
технологии
германия
бавария
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Экстренное оповещение путем рассылки предупреждений на мобильные телефоны впервые было опробовано в четверг в Германии, несмотря на заверения об успешном проведении мероприятий, о неполадках сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.Ему сообщили о том, что в некоторых случаях предупреждения поступали через приложения только через десять или двадцать минут. Когда населению грозит опасность, это неприемлемо, добавил он.Ранее ряд операторов сообщил об удачном проведении мероприятия, в ходе которого на экран телефона выводится сообщение и звучит резкий звук. Необходимость такой системы оповещения возникла после того, как на западе Германии в середине июля произошли крупные наводнения. Из-за отсутствия экстренных оповещений многие люди попросту не узнали об угрозе и не смогли вовремя спастись от стихии. Жертвами стали не менее 180 человек, инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.
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в мире, технологии, германия, бавария
В мире, Технологии, Германия, Бавария
23:42 08.12.2022 (обновлено: 23:43 08.12.2022)
 
В Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении населения

Bayerischer Rundfunk: жители Германии пожаловались на неполадки при экстренном оповещении

© AP Photo / Michael ProbstГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Экстренное оповещение путем рассылки предупреждений на мобильные телефоны впервые было опробовано в четверг в Германии, несмотря на заверения об успешном проведении мероприятий, о неполадках сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.
"Я уже получил целый ряд сообщений из разных уголков Баварии, где это не сработало на смартфонах. Это должно быть расследовано и тщательно доработано по всей стране", - потребовал Херрманн в интервью телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk.
Ему сообщили о том, что в некоторых случаях предупреждения поступали через приложения только через десять или двадцать минут. Когда населению грозит опасность, это неприемлемо, добавил он.
Ранее ряд операторов сообщил об удачном проведении мероприятия, в ходе которого на экран телефона выводится сообщение и звучит резкий звук. Необходимость такой системы оповещения возникла после того, как на западе Германии в середине июля произошли крупные наводнения. Из-за отсутствия экстренных оповещений многие люди попросту не узнали об угрозе и не смогли вовремя спастись от стихии. Жертвами стали не менее 180 человек, инфраструктуре нанесен урон в миллиарды евро.
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