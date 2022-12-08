https://ria.ru/20221208/germaniya-1837343670.html

У планировавших переворот в ФРГ изъяли мечи, золото и оружие, пишут СМИ

У планировавших переворот в ФРГ изъяли мечи, золото и оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

У планировавших переворот в ФРГ изъяли мечи, золото и оружие, пишут СМИ

Сотрудники полиции изъяли мечи, пистолеты, каски и драгоценные металлы у заговорщиков, подозреваемых в планировании захвата власти в Германии, сообщило издание... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:46

2022-12-08T21:46

2022-12-08T22:41

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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли мечи, пистолеты, каски и драгоценные металлы у заговорщиков, подозреваемых в планировании захвата власти в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.Как уточняется, подозреваемые полицейские помимо прочего пытались завербовать других сотрудников правоохранительных органов. С этой целью они устроили тайную встречу с коллегами в северной части Германии. В общей сложности у всей группы подозреваемых изъяли порядка 130 тысяч евро, а также большое количество золота и серебра.Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, сообщили в Федеральной прокуратуре. Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Среди них есть бывшие военнослужащие. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.Утверждается, что в случае успеха подозреваемые планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны". По данным Федеральной прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.

https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария