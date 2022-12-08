21:46 08.12.2022 (обновлено: 22:41 08.12.2022)
У планировавших переворот в ФРГ изъяли мечи, золото и оружие, пишут СМИ
Spiegel: у арестованных в Германии заговорщиков изъяли мечи, пистолеты, каски и золото
© AP Photo / Michael ProbstСотрудники немецкой полиции сопровождают подозреваемого в планировании нападения на парламент Германии
© AP Photo / Michael Probst
Сотрудники немецкой полиции сопровождают подозреваемого в планировании нападения на парламент Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли мечи, пистолеты, каски и драгоценные металлы у заговорщиков, подозреваемых в планировании захвата власти в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
"По предварительным данным, сотрудники полиции также конфисковали среди прочего девятимиллиметровые пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, боевые каски, приборы ночного видения и табельное оружие у женщины-полицейского и полицейского, входящих в число подозреваемых", — говорится в публикации.
Как уточняется, подозреваемые полицейские помимо прочего пытались завербовать других сотрудников правоохранительных органов. С этой целью они устроили тайную встречу с коллегами в северной части Германии. В общей сложности у всей группы подозреваемых изъяли порядка 130 тысяч евро, а также большое количество золота и серебра.
Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, сообщили в Федеральной прокуратуре. Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Среди них есть бывшие военнослужащие. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.
Утверждается, что в случае успеха подозреваемые планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны". По данным Федеральной прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
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