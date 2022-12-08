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СМИ рассказали о Генрихе XIII Рейссе и его приверженности теориям заговора - РИА Новости, 08.12.2022
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СМИ рассказали о Генрихе XIII Рейссе и его приверженности теориям заговора
СМИ рассказали о Генрихе XIII Рейссе и его приверженности теориям заговора - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ рассказали о Генрихе XIII Рейссе и его приверженности теориям заговора
Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, уже заявлял публично о своей приверженности теориям... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:00
2022-12-08T15:00
в мире
германия
россия
франкфурт-на-майне
генеральная прокуратура рф
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, уже заявлял публично о своей приверженности теориям заговора, сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.По данным издания, Генрих XIII - 71-летний предприниматель в сфере недвижимости и дворянин, проживающий в элитном районе Франкфурта-на-Майне Вестенд. Как ранее сообщала Генпрокуратура ФРГ, он является предполагаемым главой террористической сети "Рейхсбюргер" и в случае успеха совершения госпереворота в стране должен был возглавить правительство ФРГ.По информации Frankfurter Rundschau, "принц" в декабре 2017 года приобрел пустующий замок близ тюрингского района Германии Заале-Орла за 100 тысяч евро.При этом княжеская семья Рейсс дистанцировалась от своего дальнего родственника Генриха XIII. По информации немецкого портала MDR, он разорвал связи со своей семьей 14 лет назад по собственной инициативе, и больше никаких личных контактов не было. Представитель семьи описал своего дальнего родственника как "частично запутавшегося" старика, который разделял заблуждения о теориях заговора.Frankfurter Rundschau также напомнила, что Генрих уже заявлял публично о своей приверженности идеологии заговора перед большой аудиторией на мероприятии Worldwebforum, прошедшем в 2019 в Цюрихе. По данным издания, в своей речи он заявил, что его семья имела существенное влияние на протяжении тысячи лет, но затем она была лишена прав и собственности. Однако теперь, спустя 30 лет после произошедшего, по его словам, он нашел причину событий и войн, которые обременяли общество.Тогда он упомянул Ротшильда, который, по мнению "принца", контролировал поток британских денег и империю и, таким образом, имел решающее влияние. Также, по его словам, Первая мировая война была спровоцирована иностранными масонами, а Германия не является суверенным государством с 8 мая 1945 года, и в этой связи требуется подписание мирного договора со стороны США.Сам Генрих Рейсс именует себя в интернете принцем и причисляет к прямым потомкам владетельного дома, правившего на территории современной немецкой земли Тюрингия. Фамилия Рейсс восходит к прозвищу, которое носил в XIV веке родоначальник Генрих I Русский, совершивший путешествие в Карпатскую Русь за своей невестой и будущей женой, Юттой Шварцбург-Бланкенбургской, внучкой Даниила Галицкого.Ранее генпрокуратура Германии сообщала, что Генрих XIII выходил на контакт с представителями РФ, однако, по данным следствия, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться. Посольство РФ заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" данного объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальный сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
https://ria.ru/20221208/germaniya-1837207118.html
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в мире, германия, россия, франкфурт-на-майне, генеральная прокуратура рф
В мире, Германия, Россия, Франкфурт-на-Майне, Генеральная прокуратура РФ
15:00 08.12.2022
 
СМИ рассказали о Генрихе XIII Рейссе и его приверженности теориям заговора

Frankfurter Rundschau: желавший возглавить Германию "принц" уже заявлял о теориях заговора

© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успеха заговора против государства, уже заявлял публично о своей приверженности теориям заговора, сообщила немецкая газета Frankfurter Rundschau.
По данным издания, Генрих XIII - 71-летний предприниматель в сфере недвижимости и дворянин, проживающий в элитном районе Франкфурта-на-Майне Вестенд. Как ранее сообщала Генпрокуратура ФРГ, он является предполагаемым главой террористической сети "Рейхсбюргер" и в случае успеха совершения госпереворота в стране должен был возглавить правительство ФРГ.
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По информации Frankfurter Rundschau, "принц" в декабре 2017 года приобрел пустующий замок близ тюрингского района Германии Заале-Орла за 100 тысяч евро.
При этом княжеская семья Рейсс дистанцировалась от своего дальнего родственника Генриха XIII. По информации немецкого портала MDR, он разорвал связи со своей семьей 14 лет назад по собственной инициативе, и больше никаких личных контактов не было. Представитель семьи описал своего дальнего родственника как "частично запутавшегося" старика, который разделял заблуждения о теориях заговора.
Frankfurter Rundschau также напомнила, что Генрих уже заявлял публично о своей приверженности идеологии заговора перед большой аудиторией на мероприятии Worldwebforum, прошедшем в 2019 в Цюрихе. По данным издания, в своей речи он заявил, что его семья имела существенное влияние на протяжении тысячи лет, но затем она была лишена прав и собственности. Однако теперь, спустя 30 лет после произошедшего, по его словам, он нашел причину событий и войн, которые обременяли общество.
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Тогда он упомянул Ротшильда, который, по мнению "принца", контролировал поток британских денег и империю и, таким образом, имел решающее влияние. Также, по его словам, Первая мировая война была спровоцирована иностранными масонами, а Германия не является суверенным государством с 8 мая 1945 года, и в этой связи требуется подписание мирного договора со стороны США.
Сам Генрих Рейсс именует себя в интернете принцем и причисляет к прямым потомкам владетельного дома, правившего на территории современной немецкой земли Тюрингия. Фамилия Рейсс восходит к прозвищу, которое носил в XIV веке родоначальник Генрих I Русский, совершивший путешествие в Карпатскую Русь за своей невестой и будущей женой, Юттой Шварцбург-Бланкенбургской, внучкой Даниила Галицкого.
Ранее генпрокуратура Германии сообщала, что Генрих XIII выходил на контакт с представителями РФ, однако, по данным следствия, на данный момент нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться. Посольство РФ заявило об отсутствии контактов дипломатических учреждений с нелегальными формированиями в ФРГ.
В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. К "военному крылу" данного объединения, согласно сообщению, относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальный сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
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