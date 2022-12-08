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МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом - РИА Новости, 08.12.2022
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МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом
МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом - РИА Новости, 08.12.2022
МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом
Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:06
2022-12-08T14:16
россия
германия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html
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россия, германия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Германия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
14:06 08.12.2022 (обновлено: 14:16 08.12.2022)
 
МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом

МИД: Россия рассматривает попытку госпереворота в Германии как ее внутреннее дело

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
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