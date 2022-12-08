https://ria.ru/20221208/germaniya-1837207118.html

МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом

МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом - РИА Новости, 08.12.2022

МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом

Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:06

2022-12-08T14:06

2022-12-08T14:16

россия

германия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия рассматривает ситуацию с попыткой государственного переворота в Германии исключительно как внутреннее дело ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова