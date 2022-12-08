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Посольство России отреагировало на резолюцию США о "геноциде" на Украине

Посольство России отреагировало на резолюцию США о "геноциде" на Украине - РИА Новости, 08.12.2022

Посольство России отреагировало на резолюцию США о "геноциде" на Украине

Россия отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине "геноцидом", заявило российское посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T05:58

2022-12-08T05:58

2022-12-08T07:43

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине "геноцидом", заявило российское посольство в Вашингтоне.Ранее комитет по международным делам сената США принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной "геноцидом"."Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов", - говорится в комментарии дипмиссии.Согласно заявлению, ради обоснования своей русофобии американские законодатели жонглируют формулировками из документов ООН, ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о "голодоморе"."Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики", - отмечает посольство.В связи с этим диппредставительство называет Капитолий конвейером по тиражированию антироссийских инициатив.

https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837096908.html

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в мире, россия, украина, сша, оон, вооруженные силы украины