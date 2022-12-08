https://ria.ru/20221208/gaz-1837354449.html

В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине

В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине - РИА Новости, 08.12.2022

В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине

Молдавская сторона не нарушает контрактных обязательств перед "Газпромом", храня газ в Румынии или на Украине, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:31

2022-12-08T23:31

2022-12-08T23:31

экономика

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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Молдавская сторона не нарушает контрактных обязательств перед "Газпромом", храня газ в Румынии или на Украине, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что минэнерго займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины."Я считаю, что АО "Молдовагаз" не нарушало со своей стороны контрактных обязательств перед "Газпромом" и в части поставок газа, и в части продажи его оптом. Излишки были проданы государственной компании "Энергоком", которая на легальных основаниях имеет право делать запасы, так как в Молдавии нет своих газохранилищ, запасы газа делаются на Украине или в Румынии", - сказал Чебан в эфире телеканала NTV Moldova.Он подчеркнул, что излишки газа образовались осенью, когда было еще тепло, а тарифы выросли."Население существенно экономило энергию. У нас появилась возможность продать оптом остаток компании Энергоком", - подчеркнул он.Чебан не ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, насколько безопасно хранить газ в запасниках на Украине, учитывая текущую ситуацию в регионе."Мы не знаем, что может быть сейчас на Украине. Но она предоставляет газохранилища многим участникам рынка, многие европейские компании используют эти возможности", - сказал Чебан.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html

https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, украина, молдавия, россия, молдовагаз, газпром