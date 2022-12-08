https://ria.ru/20221208/gaz-1837354449.html
В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине
В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине
Молдавская сторона не нарушает контрактных обязательств перед "Газпромом", храня газ в Румынии или на Украине, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:31
2022-12-08T23:31
2022-12-08T23:31
экономика
владимир путин
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молдовагаз
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КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Молдавская сторона не нарушает контрактных обязательств перед "Газпромом", храня газ в Румынии или на Украине, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что минэнерго займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины."Я считаю, что АО "Молдовагаз" не нарушало со своей стороны контрактных обязательств перед "Газпромом" и в части поставок газа, и в части продажи его оптом. Излишки были проданы государственной компании "Энергоком", которая на легальных основаниях имеет право делать запасы, так как в Молдавии нет своих газохранилищ, запасы газа делаются на Украине или в Румынии", - сказал Чебан в эфире телеканала NTV Moldova.Он подчеркнул, что излишки газа образовались осенью, когда было еще тепло, а тарифы выросли."Население существенно экономило энергию. У нас появилась возможность продать оптом остаток компании Энергоком", - подчеркнул он.Чебан не ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, насколько безопасно хранить газ в запасниках на Украине, учитывая текущую ситуацию в регионе."Мы не знаем, что может быть сейчас на Украине. Но она предоставляет газохранилища многим участникам рынка, многие европейские компании используют эти возможности", - сказал Чебан.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, украина, молдавия, россия, молдовагаз, газпром
Экономика, Владимир Путин, Украина, Молдавия, Россия, Молдовагаз, Газпром
В Молдавии прокомментировали ситуацию с хранением газа на Украине
Глава "Молдовагаза": Молдавия не нарушает договор с "Газпромом", храня газ на Украине
КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости.
Молдавская сторона не нарушает контрактных обязательств перед "Газпромом", храня газ в Румынии или на Украине, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан
.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что минэнерго займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины.
"Я считаю, что АО "Молдовагаз" не нарушало со своей стороны контрактных обязательств перед "Газпромом" и в части поставок газа, и в части продажи его оптом. Излишки были проданы государственной компании "Энергоком", которая на легальных основаниях имеет право делать запасы, так как в Молдавии нет своих газохранилищ, запасы газа делаются на Украине или в Румынии", - сказал Чебан в эфире телеканала NTV Moldova.
Он подчеркнул, что излишки газа образовались осенью, когда было еще тепло, а тарифы выросли.
"Население существенно экономило энергию. У нас появилась возможность продать оптом остаток компании Энергоком", - подчеркнул он.
Чебан не ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, насколько безопасно хранить газ в запасниках на Украине, учитывая текущую ситуацию в регионе.
"Мы не знаем, что может быть сейчас на Украине. Но она предоставляет газохранилища многим участникам рынка, многие европейские компании используют эти возможности", - сказал Чебан.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.