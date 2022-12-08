https://ria.ru/20221208/gaz-1837215240.html

"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири" - РИА Новости, 08.12.2022

"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

"Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:30

2022-12-08T14:30

2022-12-08T14:50

экономика

китай

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря зафиксировал новый суточный максимум, сообщила компания."Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома"."7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", - добавляет компания.Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html

китай

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, китай, газпром, сила сибири — 2