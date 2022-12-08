Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири" - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/gaz-1837215240.html
"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"
"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири" - РИА Новости, 08.12.2022
"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"
"Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:30
2022-12-08T14:50
экономика
китай
газпром
сила сибири — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря зафиксировал новый суточный максимум, сообщила компания."Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома"."7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", - добавляет компания.Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Газпром, Сила Сибири — 2
14:30 08.12.2022 (обновлено: 14:50 08.12.2022)
 
"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

Газпром увеличил суточные поставки газа в Китай относительно ранее утвержденного графика

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря зафиксировал новый суточный максимум, сообщила компания.
"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
"7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", - добавляет компания.
Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:56Россия-Китай: Главное
Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен проект "Сила Сибири — 2"
 
ЭкономикаКитайГазпромСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала