14:30 08.12.2022 (обновлено: 14:50 08.12.2022)
"Газпром" достиг нового максимума суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"
Газпром увеличил суточные поставки газа в Китай относительно ранее утвержденного графика
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря зафиксировал новый суточный максимум, сообщила компания.
"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
"7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", - добавляет компания.
Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.