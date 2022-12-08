https://ria.ru/20221208/gaz-1837200875.html

Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления

Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления - РИА Новости, 08.12.2022

Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления

Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода, заявил в четверг председатель правления АО... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:56

2022-12-08T13:56

2022-12-08T14:11

узбекистан

китай

природный газ

в мире

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 8 дек – РИА Новости. Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода, заявил в четверг председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.Ранее замминистра энергетики страны Шерзод Ходжаев заявлял, что Узбекистан практически прекратил экспорт природного газа и увеличил импорт голубого топлива из-за роста внутреннего потребления в холода."В связи с тем, что сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - сказал Нарматов в интервью местному телеканалу Sevimli.Нарматов сообщил, что в этом году объемы экспорта газа из Узбекистана снизились в три раза по сравнению с 2021 годом. "Это также связано с тем, что в Узбекистане в последнее время было построено несколько новых электростанций. Экономика развивается... Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", – добавил глава "Узтрансгаза".Ранее Минэнерго Узбекистана прогнозировало объем экспорта газа в 2022 году на уровне 3,3 миллиарда кубометров. Основные поставки приходятся на Китай, а также соседние страны Центральной Азии.Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837178935.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837125625.html

узбекистан

китай

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

узбекистан, китай, природный газ, в мире, центральная азия