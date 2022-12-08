https://ria.ru/20221208/gaz-1837200875.html
Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления
Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления - РИА Новости, 08.12.2022
Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления
Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода, заявил в четверг председатель правления АО... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:56
2022-12-08T13:56
2022-12-08T14:11
узбекистан
китай
природный газ
в мире
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 8 дек – РИА Новости. Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода, заявил в четверг председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.Ранее замминистра энергетики страны Шерзод Ходжаев заявлял, что Узбекистан практически прекратил экспорт природного газа и увеличил импорт голубого топлива из-за роста внутреннего потребления в холода."В связи с тем, что сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - сказал Нарматов в интервью местному телеканалу Sevimli.Нарматов сообщил, что в этом году объемы экспорта газа из Узбекистана снизились в три раза по сравнению с 2021 годом. "Это также связано с тем, что в Узбекистане в последнее время было построено несколько новых электростанций. Экономика развивается... Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", – добавил глава "Узтрансгаза".Ранее Минэнерго Узбекистана прогнозировало объем экспорта газа в 2022 году на уровне 3,3 миллиарда кубометров. Основные поставки приходятся на Китай, а также соседние страны Центральной Азии.Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837178935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, китай, природный газ, в мире, центральная азия
Узбекистан, Китай, Природный газ, В мире, Центральная Азия
13:56 08.12.2022 (обновлено: 14:11 08.12.2022)
Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления
"Узтрансгаз": Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста потребления в холода
ТАШКЕНТ, 8 дек – РИА Новости. Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода, заявил в четверг председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.
Ранее замминистра энергетики страны Шерзод Ходжаев заявлял, что Узбекистан практически прекратил экспорт природного газа и увеличил импорт голубого топлива из-за роста внутреннего потребления в холода.
"В связи с тем, что сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, весь экспорт газа, в том числе в Китай
, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - сказал Нарматов в интервью местному телеканалу Sevimli
.
Нарматов сообщил, что в этом году объемы экспорта газа из Узбекистана снизились в три раза по сравнению с 2021 годом. "Это также связано с тем, что в Узбекистане в последнее время было построено несколько новых электростанций. Экономика развивается... Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", – добавил глава "Узтрансгаза".
Ранее Минэнерго Узбекистана прогнозировало объем экспорта газа в 2022 году на уровне 3,3 миллиарда кубометров. Основные поставки приходятся на Китай, а также соседние страны Центральной Азии
.
Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.