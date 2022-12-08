https://ria.ru/20221208/garazhi-1837330756.html

Жители МО смогут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме

Жители МО смогут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме - РИА Новости, 08.12.2022

Жители МО смогут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме

Новый закон о "гаражной амнистии" позволил жителям Подмосковья оформлять гаражи в собственность. С его помощью жители региона зарегистрировали около 3,2 тысячи... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:03

2022-12-08T20:03

2022-12-08T20:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новый закон о "гаражной амнистии" позволил жителям Подмосковья оформлять гаражи в собственность. С его помощью жители региона зарегистрировали около 3,2 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства имущественных отношений Московской области."Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2021 года, благодаря ему жители Подмосковья получили возможность оформить в собственность гараж и приватизировать землю под ним по упрощенной схеме. Это можно сделать в течение пяти лет бесплатно", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.Данное нововведение значительно упростило процедуру приватизации гаражей. После введения закона необходимость собирать большой пакет документов отпала, что значительно снизило стоимость оформления. Услуга предоставляется в том числе тем жителям региона, которые получили гаражи в наследство или запланировали их покупку. В программе не участвуют самовольные постройки, а также гаражи, размещенные на садовых участках, которые предназначены для ИЖС.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)