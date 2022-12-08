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Жители МО смогут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме
Жители МО смогут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме - РИА Новости, 08.12.2022
Жители МО смогут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме
Новый закон о "гаражной амнистии" позволил жителям Подмосковья оформлять гаражи в собственность. С его помощью жители региона зарегистрировали около 3,2 тысячи... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:03
2022-12-08T20:03
2022-12-08T20:03
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новый закон о "гаражной амнистии" позволил жителям Подмосковья оформлять гаражи в собственность. С его помощью жители региона зарегистрировали около 3,2 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные министерства имущественных отношений Московской области."Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2021 года, благодаря ему жители Подмосковья получили возможность оформить в собственность гараж и приватизировать землю под ним по упрощенной схеме. Это можно сделать в течение пяти лет бесплатно", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.Данное нововведение значительно упростило процедуру приватизации гаражей. После введения закона необходимость собирать большой пакет документов отпала, что значительно снизило стоимость оформления. Услуга предоставляется в том числе тем жителям региона, которые получили гаражи в наследство или запланировали их покупку. В программе не участвуют самовольные постройки, а также гаражи, размещенные на садовых участках, которые предназначены для ИЖС.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Новый закон о "гаражной амнистии" позволил жителям Подмосковья оформлять гаражи в собственность. С его помощью жители региона зарегистрировали около 3,2 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на данные министерства имущественных отношений Московской области.
"Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу 1 сентября 2021 года, благодаря ему жители Подмосковья получили возможность оформить в собственность гараж и приватизировать землю под ним по упрощенной схеме. Это можно сделать в течение пяти лет бесплатно", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Данное нововведение значительно упростило процедуру приватизации гаражей. После введения закона необходимость собирать большой пакет документов отпала, что значительно снизило стоимость оформления. Услуга предоставляется в том числе тем жителям региона, которые получили гаражи в наследство или запланировали их покупку. В программе не участвуют самовольные постройки, а также гаражи, размещенные на садовых участках, которые предназначены для ИЖС.