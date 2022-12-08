https://ria.ru/20221208/gai-1837108623.html

Сотрудникам ГАИ посоветовали быть вежливыми для предотвращения конфликтов

Сотрудникам ГАИ посоветовали быть вежливыми для предотвращения конфликтов - РИА Новости, 08.12.2022

Сотрудникам ГАИ посоветовали быть вежливыми для предотвращения конфликтов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций, в которые могут попасть сотрудники РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T07:58

2022-12-08T07:58

2022-12-08T07:59

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций, в которые могут попасть сотрудники Госавтоинспекции, соответствующий документ опубликован на сайте центра.Сами рекомендации поделены на несколько блоков, один из которых относится к "предупреждению и разрешению конфликтов в ситуациях провокационного поведения участников дорожного движения"."Для того чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического (коммуникативного) воздействия, сотруднику ДПС Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры", – говорится в рекомендациях.Отмечается, что эффективность профессионального общения повышается, если сотрудник "одновременно оказывает влияние на познавательную и эмоционально-волевую сферу психики гражданина".Для этого в научном центре рекомендовали, среди прочего, "соблюдать аккуратный внешний вид, сохранять приветливое выражение лица, держаться уверенно".Еще одна рекомендация – визуальный контакт. Для создания "деловой атмосферы" нужно удерживать взгляд в зоне "глаза-лоб"."Выбирайте минимальную санкцию для наказания гражданина, который впервые совершил административное правонарушение, а затем разъясните ему, что при повторном правонарушении возможен максимальный штраф, другие меры привлечения к ответственности", – отмечается в документе.Рекомендации были подготовлены совместно с московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя. Полное наименование документа - "Совершенствование коммуникативных компетенций сотрудников ДПС Госавтоинспекции".

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833031234.html

https://ria.ru/20221201/dannye-1835515389.html

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html

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