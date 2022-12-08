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Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени" - РИА Новости, 08.12.2022
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Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"
Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени" - РИА Новости, 08.12.2022
Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:14
2022-12-08T15:53
владимир путин
политика
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного комитета назначен помощник президента РФ Максим Орешкин, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях поддержки общественно значимых инициатив и проектов граждан, направленных на достижение национальных целей развития РФ постановляю: 1. Установить, что форум "Сильные идеи для нового времени" проводится ежегодно; 2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится в документе.Указом также утверждено положение об оргкомитете по подготовке и проведению форума. Кроме того, председателем оргкомитета назначен помощник президент РФ Максим Орешкин, ему поручено утвердить состав.
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владимир путин, политика, россия, максим орешкин
Владимир Путин, Политика, Россия, Максим Орешкин
15:14 08.12.2022 (обновлено: 15:53 08.12.2022)
 
Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"

Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета форума "Сильные люди для нового времени"

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного комитета назначен помощник президента РФ Максим Орешкин, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях поддержки общественно значимых инициатив и проектов граждан, направленных на достижение национальных целей развития РФ постановляю: 1. Установить, что форум "Сильные идеи для нового времени" проводится ежегодно; 2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится в документе.
Указом также утверждено положение об оргкомитете по подготовке и проведению форума. Кроме того, председателем оргкомитета назначен помощник президент РФ Максим Орешкин, ему поручено утвердить состав.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 19:22
Путин отметил практическую значимость форума "Ради жизни — For Life"
 
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