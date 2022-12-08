https://ria.ru/20221208/forum-1837233169.html

Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"

Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени" - РИА Новости, 08.12.2022

Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:14

2022-12-08T15:14

2022-12-08T15:53

владимир путин

политика

россия

максим орешкин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного комитета назначен помощник президента РФ Максим Орешкин, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях поддержки общественно значимых инициатив и проектов граждан, направленных на достижение национальных целей развития РФ постановляю: 1. Установить, что форум "Сильные идеи для нового времени" проводится ежегодно; 2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится в документе.Указом также утверждено положение об оргкомитете по подготовке и проведению форума. Кроме того, председателем оргкомитета назначен помощник президент РФ Максим Орешкин, ему поручено утвердить состав.

https://ria.ru/20220921/zdravookhranenie-1818525709.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, максим орешкин