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Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"
Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени" - РИА Новости, 08.12.2022
Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:14
2022-12-08T15:14
2022-12-08T15:53
владимир путин
политика
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума "Сильные люди для нового времени", председателем организационного комитета назначен помощник президента РФ Максим Орешкин, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях поддержки общественно значимых инициатив и проектов граждан, направленных на достижение национальных целей развития РФ постановляю: 1. Установить, что форум "Сильные идеи для нового времени" проводится ежегодно; 2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени", - говорится в документе.Указом также утверждено положение об оргкомитете по подготовке и проведению форума. Кроме того, председателем оргкомитета назначен помощник президент РФ Максим Орешкин, ему поручено утвердить состав.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, максим орешкин
Владимир Путин, Политика, Россия, Максим Орешкин
15:14 08.12.2022 (обновлено: 15:53 08.12.2022)
Путин подписал указ об организации форума "Сильные люди для нового времени"
Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета форума "Сильные люди для нового времени"