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СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия - РИА Новости, 08.12.2022
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СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия
СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия
Страны ЕС намерены увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на 2 миллиарда евро, решение может быть принято 12 декабря РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:22
2022-12-08T15:22
экономика
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Страны ЕС намерены увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на 2 миллиарда евро, решение может быть принято 12 декабря на саммите в Брюсселе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.Речь идет о внебюджетном Европейском фонде мира (European Peace Facility, EPF), который был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. По данным Блумберг, более половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в ЕС видят необходимость в дальнейшей поддержке Киева."Страны-члены ЕС уже на следующей неделе намерены увеличить размер фонда на финансирование поставок вооружения по меньшей мере на 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении агентства.Главы МИД стран ЕС могут подписать соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря, отметили источники. Если же к тому времени окончательное решение не будет принято, то лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже на следующей неделе.Источники Блумберг не исключают, что в перспективе фонд может еще вырасти.
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экономика, украина, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
15:22 08.12.2022
 
СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия

Блумберг: ЕС намерен увеличить фонд для финансирования поставок оружия, включая на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Страны ЕС намерены увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на 2 миллиарда евро, решение может быть принято 12 декабря на саммите в Брюсселе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Речь идет о внебюджетном Европейском фонде мира (European Peace Facility, EPF), который был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. По данным Блумберг, более половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в ЕС видят необходимость в дальнейшей поддержке Киева.
"Страны-члены ЕС уже на следующей неделе намерены увеличить размер фонда на финансирование поставок вооружения по меньшей мере на 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении агентства.
Главы МИД стран ЕС могут подписать соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря, отметили источники. Если же к тому времени окончательное решение не будет принято, то лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже на следующей неделе.
Источники Блумберг не исключают, что в перспективе фонд может еще вырасти.
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