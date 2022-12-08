https://ria.ru/20221208/fond-1837237828.html

СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия

СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия

Страны ЕС намерены увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на 2 миллиарда евро, решение может быть принято 12 декабря РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:22

2022-12-08T15:22

2022-12-08T15:22

экономика

украина

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Страны ЕС намерены увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на 2 миллиарда евро, решение может быть принято 12 декабря на саммите в Брюсселе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.Речь идет о внебюджетном Европейском фонде мира (European Peace Facility, EPF), который был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. По данным Блумберг, более половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в ЕС видят необходимость в дальнейшей поддержке Киева."Страны-члены ЕС уже на следующей неделе намерены увеличить размер фонда на финансирование поставок вооружения по меньшей мере на 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении агентства.Главы МИД стран ЕС могут подписать соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря, отметили источники. Если же к тому времени окончательное решение не будет принято, то лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже на следующей неделе.Источники Блумберг не исключают, что в перспективе фонд может еще вырасти.

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837099469.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, евросоюз, еврокомиссия