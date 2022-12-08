СМИ: ЕС намерен увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия
Блумберг: ЕС намерен увеличить фонд для финансирования поставок оружия, включая на Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Страны ЕС намерены увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия, в том числе на Украину, на 2 миллиарда евро, решение может быть принято 12 декабря на саммите в Брюсселе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Речь идет о внебюджетном Европейском фонде мира (European Peace Facility, EPF), который был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. По данным Блумберг, более половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в ЕС видят необходимость в дальнейшей поддержке Киева.
"Страны-члены ЕС уже на следующей неделе намерены увеличить размер фонда на финансирование поставок вооружения по меньшей мере на 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении агентства.
Главы МИД стран ЕС могут подписать соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря, отметили источники. Если же к тому времени окончательное решение не будет принято, то лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже на следующей неделе.
Источники Блумберг не исключают, что в перспективе фонд может еще вырасти.