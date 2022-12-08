https://ria.ru/20221208/finiko-1837130123.html

В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko

В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 08.12.2022

В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko

Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ Эдварда Сабирова, одного из организаторов финансовой пирамиды... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:44

2022-12-08T10:44

2022-12-08T10:44

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ Эдварда Сабирова, одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Как пояснили в Генпрокуратуре, Сабиров 12 ноября был объявлен в международный розыск. А 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило о его задержании на территории данного государства."НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания. Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ ходатайство о содержании Эдварда Сабирова под стражей направлено непосредственно в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.В ведомстве уточнили, что по завершении подготовки и перевода всех экстрадиционных материалов в минюст ОАЭ будет направлен запрос о выдаче Сабирова.Другой предполагаемый организатор Finiko Марат Сабиров все еще находится в розыске.Ранее Генпрокуратура потребовала экстрадиции из ОАЭ задержанного там фигуранта дела Зыгмунта Зыгмунтовича. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, Зыгмунтовичь является одним из сооснователей Finiko, а Сабировы имели прямое отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.По версии следствия, финансовую пирамиду создавали с сентября 2018 по июль 2019 года. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.Сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, хотя по сути это была классическая схема Понци, или финансовая пирамида.В апреле МВД РФ сообщало, что подсчитанный ущерб на тот момент уже превысил 5 миллиардов рублей. От потерпевших поступило около 10 тысяч заявлений.На июль этого года было известно об уголовных делах против четырех организаторов пирамиды и 18 активных участников. Часть из них скрывалась от следствия, часть была задержана – одной из последних была поймана директор пирамиды Анна Серикова под псевдонимом Тиффани, лично привлекшая более 5 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220727/piramida-1805329270.html

https://ria.ru/20210910/piramida-1749549206.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, оаэ, генеральная прокуратура рф