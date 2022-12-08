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В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 08.12.2022
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В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko
В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 08.12.2022
В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko
Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ Эдварда Сабирова, одного из организаторов финансовой пирамиды... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:44
2022-12-08T10:44
в мире
россия
оаэ
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ Эдварда Сабирова, одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Как пояснили в Генпрокуратуре, Сабиров 12 ноября был объявлен в международный розыск. А 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило о его задержании на территории данного государства."НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания. Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ ходатайство о содержании Эдварда Сабирова под стражей направлено непосредственно в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.В ведомстве уточнили, что по завершении подготовки и перевода всех экстрадиционных материалов в минюст ОАЭ будет направлен запрос о выдаче Сабирова.Другой предполагаемый организатор Finiko Марат Сабиров все еще находится в розыске.Ранее Генпрокуратура потребовала экстрадиции из ОАЭ задержанного там фигуранта дела Зыгмунта Зыгмунтовича. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, Зыгмунтовичь является одним из сооснователей Finiko, а Сабировы имели прямое отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.По версии следствия, финансовую пирамиду создавали с сентября 2018 по июль 2019 года. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.Сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, хотя по сути это была классическая схема Понци, или финансовая пирамида.В апреле МВД РФ сообщало, что подсчитанный ущерб на тот момент уже превысил 5 миллиардов рублей. От потерпевших поступило около 10 тысяч заявлений.На июль этого года было известно об уголовных делах против четырех организаторов пирамиды и 18 активных участников. Часть из них скрывалась от следствия, часть была задержана – одной из последних была поймана директор пирамиды Анна Серикова под псевдонимом Тиффани, лично привлекшая более 5 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220727/piramida-1805329270.html
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в мире, россия, оаэ, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, ОАЭ, Генеральная прокуратура РФ
10:44 08.12.2022
 
В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko

В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Район Дубай Марина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ Эдварда Сабирова, одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Как пояснили в Генпрокуратуре, Сабиров 12 ноября был объявлен в международный розыск. А 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило о его задержании на территории данного государства.
"НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания. Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ ходатайство о содержании Эдварда Сабирова под стражей направлено непосредственно в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
В ведомстве уточнили, что по завершении подготовки и перевода всех экстрадиционных материалов в минюст ОАЭ будет направлен запрос о выдаче Сабирова.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:15
Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали
Другой предполагаемый организатор Finiko Марат Сабиров все еще находится в розыске.
Ранее Генпрокуратура потребовала экстрадиции из ОАЭ задержанного там фигуранта дела Зыгмунта Зыгмунтовича. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, Зыгмунтовичь является одним из сооснователей Finiko, а Сабировы имели прямое отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.
По версии следствия, финансовую пирамиду создавали с сентября 2018 по июль 2019 года. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.
Сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, хотя по сути это была классическая схема Понци, или финансовая пирамида.
В апреле МВД РФ сообщало, что подсчитанный ущерб на тот момент уже превысил 5 миллиардов рублей. От потерпевших поступило около 10 тысяч заявлений.
На июль этого года было известно об уголовных делах против четырех организаторов пирамиды и 18 активных участников. Часть из них скрывалась от следствия, часть была задержана – одной из последних была поймана директор пирамиды Анна Серикова под псевдонимом Тиффани, лично привлекшая более 5 миллионов долларов.
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 15:56
Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
 
В миреРоссияОАЭГенеральная прокуратура РФ
 
 
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