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Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2022
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин
Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:26
2022-12-08T17:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", - сказал Путин в ходе общения с Героями России, добавив, что не надо быть искушенным в этом вопросе, чтобы понимать, что происходит на самом деле."Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - сказал Путин.Он отметил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.
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Путин: "Все бредни информационного противостояния должны остаться в стороне"
Путин: "Все бредни информационного противостояния должны остаться в стороне"
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владимир путин, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:26 08.12.2022 (обновлено: 17:50 08.12.2022)
 
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин

Путин: никакой шум, гам, треск сторонний не должен мешать выполнять боевые задачи

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", - сказал Путин в ходе общения с Героями России, добавив, что не надо быть искушенным в этом вопросе, чтобы понимать, что происходит на самом деле.
"Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - сказал Путин.
Он отметил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.
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