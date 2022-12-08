https://ria.ru/20221208/feyki-1837240203.html

Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин

Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2022

Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин

Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:26

2022-12-08T15:26

2022-12-08T17:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", - сказал Путин в ходе общения с Героями России, добавив, что не надо быть искушенным в этом вопросе, чтобы понимать, что происходит на самом деле."Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - сказал Путин.Он отметил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.

https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Все бредни информационного противостояния должны остаться в стороне" Путин: "Все бредни информационного противостояния должны остаться в стороне" 2022-12-08T15:26 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр