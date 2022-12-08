https://ria.ru/20221208/feyki-1837240203.html
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2022
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин
Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:26
2022-12-08T15:26
2022-12-08T17:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми", - сказал Путин в ходе общения с Героями России, добавив, что не надо быть искушенным в этом вопросе, чтобы понимать, что происходит на самом деле."Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи", - сказал Путин.Он отметил, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.
https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Все бредни информационного противостояния должны остаться в стороне"
Путин: "Все бредни информационного противостояния должны остаться в стороне"
2022-12-08T15:26
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:26 08.12.2022 (обновлено: 17:50 08.12.2022)
Сторонние шум и гам не должны мешать выполнять долг, заявил Путин
Путин: никакой шум, гам, треск сторонний не должен мешать выполнять боевые задачи