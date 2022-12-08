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В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома - РИА Новости, 08.12.2022
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В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома
В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома - РИА Новости, 08.12.2022
В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома
Власти в США разрешили юной американке держать дома единорога только при соблюдении целого ряда строгих условий, следует из текста разрешительной лицензии,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:23
2022-12-08T23:23
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти в США разрешили юной американке держать дома единорога только при соблюдении целого ряда строгих условий, следует из текста разрешительной лицензии, выданной Управлением по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес.Лицензию на содержание единорога во дворе своего дома запросила у ведомства девочка по имени Мадлен. Она объяснила, что у нее еще нет животного, но она хочет получить разрешение заранее.Директор Марсия Майеда похвалила девочку за ее "чувство ответственного владения животным". Таким образом, у девочки пока нет единорога, но есть лицензия, в котором перечислены пять условий его содержания.Ведомство настаивает, что уход за единорогом должен осуществляться в соответствии со всеми правилами содержания животных, изложенными в кодексе округа Лос-Анджелес. Кроме того, владелец единорога должен обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге, а также кормить его арбузом не реже одного раза в неделю. Рог животного необходимо полировать мягкой тканью не реже одного раза в месяц.Любые блестки, используемые на единороге, должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми, подчеркивает управление.
https://ria.ru/20221001/muzei-1820673560.html
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лос-анджелес, сша, в мире
Лос-Анджелес, США, В мире
23:23 08.12.2022
 
В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома

Управление в Лос-Анджелесе разрешило девочке держать единорога во дворе дома

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти в США разрешили юной американке держать дома единорога только при соблюдении целого ряда строгих условий, следует из текста разрешительной лицензии, выданной Управлением по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес.
Лицензию на содержание единорога во дворе своего дома запросила у ведомства девочка по имени Мадлен. Она объяснила, что у нее еще нет животного, но она хочет получить разрешение заранее.
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Директор Марсия Майеда похвалила девочку за ее "чувство ответственного владения животным". Таким образом, у девочки пока нет единорога, но есть лицензия, в котором перечислены пять условий его содержания.
Ведомство настаивает, что уход за единорогом должен осуществляться в соответствии со всеми правилами содержания животных, изложенными в кодексе округа Лос-Анджелес. Кроме того, владелец единорога должен обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге, а также кормить его арбузом не реже одного раза в неделю. Рог животного необходимо полировать мягкой тканью не реже одного раза в месяц.
Любые блестки, используемые на единороге, должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми, подчеркивает управление.
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