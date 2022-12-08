https://ria.ru/20221208/edinorog-1837354102.html

В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома

В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома - РИА Новости, 08.12.2022

В США девочке выдали лицензию на содержание единорога во дворе дома

Власти в США разрешили юной американке держать дома единорога только при соблюдении целого ряда строгих условий, следует из текста разрешительной лицензии,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:23

2022-12-08T23:23

2022-12-08T23:23

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти в США разрешили юной американке держать дома единорога только при соблюдении целого ряда строгих условий, следует из текста разрешительной лицензии, выданной Управлением по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес.Лицензию на содержание единорога во дворе своего дома запросила у ведомства девочка по имени Мадлен. Она объяснила, что у нее еще нет животного, но она хочет получить разрешение заранее.Директор Марсия Майеда похвалила девочку за ее "чувство ответственного владения животным". Таким образом, у девочки пока нет единорога, но есть лицензия, в котором перечислены пять условий его содержания.Ведомство настаивает, что уход за единорогом должен осуществляться в соответствии со всеми правилами содержания животных, изложенными в кодексе округа Лос-Анджелес. Кроме того, владелец единорога должен обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге, а также кормить его арбузом не реже одного раза в неделю. Рог животного необходимо полировать мягкой тканью не реже одного раза в месяц.Любые блестки, используемые на единороге, должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми, подчеркивает управление.

https://ria.ru/20221001/muzei-1820673560.html

https://ria.ru/20221101/konfety-1828417993.html

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