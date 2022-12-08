https://ria.ru/20221208/dron-1837337992.html

Гаврилов: дрон для попытки удара по России модернизировали американцы

Гаврилов: дрон для попытки удара по России модернизировали американцы - РИА Новости, 08.12.2022

Гаврилов: дрон для попытки удара по России модернизировали американцы

Беспилотник, использованный Украиной для попытки атаки на два российских военных аэродрома, был модернизирован при участии корпорации из США, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:57

2022-12-08T20:57

2022-12-08T20:57

константин гаврилов

украина

россия

сша

нато

gps

raytheon

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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Беспилотник, использованный Украиной для попытки атаки на два российских военных аэродрома, был модернизирован при участии корпорации из США, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя вопрос о возможной причастности стран НАТО к нападению.По словам Гаврилова, "хорошо известно, что подавляющее большинство целей, по которым бьют неонацисты, определяют западные хозяева киевского режима". "Вот и упомянутые БПЛА Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. К слову, США и их союзники уже давно активно задействуют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ, в том числе в целях вскрытия мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск. По сути на Украине в реальных боевых условиях отрабатываются новые методы по применению гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС США", - подчеркнул он.Как заявил Гаврилов, "натовцев совершенно не волнует, что это может спровоцировать значительные риски для мирной космической деятельности и пошатнуть её международно-правовые основы".Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей Украины, заявил, что "это были украинские беспилотники". Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым – накануне газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".

https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

константин гаврилов, украина, россия, сша, нато, gps, raytheon