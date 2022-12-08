https://ria.ru/20221208/dozhd-1837314889.html
В ЕК назвали закрытие "Дождя"* в Латвии национальным решением
В ЕК назвали закрытие "Дождя"* в Латвии национальным решением - РИА Новости, 08.12.2022
В ЕК назвали закрытие "Дождя"* в Латвии национальным решением
В Европейской комиссии считают решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* национальным решением, заявил РИА Новости представитель РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:49
2022-12-08T18:49
2022-12-08T19:08
в мире
мария захарова
латвия
еврокомиссия
дождь (телеканал)
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. В Европейской комиссии считают решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* национальным решением, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.При этом представитель пресс-службы Еврокомиссии напомнил о возможности обжаловать вердикт. Он также подчеркнул, что в ЕС "приветствуют российские и белорусские независимые СМИ", но они должны соблюдать национальные правила и процедуры для получения необходимых лицензий и виз.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, латвия, еврокомиссия, дождь (телеканал)
В мире, Мария Захарова, Латвия, Еврокомиссия, Дождь (телеканал)
18:49 08.12.2022 (обновлено: 19:08 08.12.2022)
В ЕК назвали закрытие "Дождя"* в Латвии национальным решением
В ЕК закрытие "Дождя" в Латвии назвали национальным решением и напомнили об обжаловании
БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. В Европейской комиссии считают решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* национальным решением, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь"* является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности", — сказал собеседник агентства.
При этом представитель пресс-службы Еврокомиссии напомнил о возможности обжаловать вердикт. Он также подчеркнул, что в ЕС "приветствуют российские и белорусские независимые СМИ", но они должны соблюдать национальные правила и процедуры для получения необходимых лицензий и виз.
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".
Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.