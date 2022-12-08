https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html

Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала

Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала - РИА Новости, 08.12.2022

Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала

Генеральный директор телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) Наталья Синдеева** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) заявила, что решение о дальнейшей РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:43

2022-12-08T17:43

2022-12-08T17:43

медиавойны

технологии

наталья синдеева

санкции в отношении россии

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) Наталья Синдеева** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) заявила, что решение о дальнейшей судьбе канала будет, но позже."Мы оказались в человеческом кризисе, и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже", - написала Синдеева** в Telegram-канале.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал лицензию на вещание "Дождя"*, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Аннулированная властями Латвии лицензия давала каналу право распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах. После аннулирования лицензии "Дождь"* перестанет транслироваться с 8 декабря.Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Запад не отреагировал на отзыв лицензии и не выступает за свободу слова.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, наталья синдеева, санкции в отношении россии, дождь (телеканал)