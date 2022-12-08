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Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала - РИА Новости, 08.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html
Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала
Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала - РИА Новости, 08.12.2022
Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала
Генеральный директор телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) Наталья Синдеева** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) заявила, что решение о дальнейшей РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:43
2022-12-08T17:43
медиавойны
технологии
наталья синдеева
санкции в отношении россии
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) Наталья Синдеева** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) заявила, что решение о дальнейшей судьбе канала будет, но позже."Мы оказались в человеческом кризисе, и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже", - написала Синдеева** в Telegram-канале.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал лицензию на вещание "Дождя"*, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Аннулированная властями Латвии лицензия давала каналу право распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах. После аннулирования лицензии "Дождь"* перестанет транслироваться с 8 декабря.Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Запад не отреагировал на отзыв лицензии и не выступает за свободу слова.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
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технологии, наталья синдеева, санкции в отношении россии, дождь (телеканал)
Медиавойны, Технологии, Наталья Синдеева, Санкции в отношении России, Дождь (телеканал)
17:43 08.12.2022
 
Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала

Гендиректор "Дождя" Синдеева заявила, что решение о дальнейшей судьбе канала будет позже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГенеральный директор телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент) Наталья Синдеева (физлицо-иноагент)
Генеральный директор телеканала Дождь (СМИ-иноагент) Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент) Наталья Синдеева (физлицо-иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) Наталья Синдеева** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) заявила, что решение о дальнейшей судьбе канала будет, но позже.
"Мы оказались в человеческом кризисе, и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже", - написала Синдеева** в Telegram-канале.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:58
Володин заявил, что "хороших русских" для США и Европы не существует
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал лицензию на вещание "Дождя"*, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Аннулированная властями Латвии лицензия давала каналу право распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах. После аннулирования лицензии "Дождь"* перестанет транслироваться с 8 декабря.
Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Запад не отреагировал на отзыв лицензии и не выступает за свободу слова.
Работа телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:00Медиавойны
Латвия выгнала телеканал "Дождь"* за недостаточную русофобию
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 12:43Медиавойны
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
 
МедиавойныТехнологииНаталья СиндееваСанкции в отношении РоссииДождь (телеканал)
 
 
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