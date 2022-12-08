https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296039.html
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе - РИА Новости, 08.12.2022
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе
Решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* недопустимо с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, заявил РИА Новости генсек... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:41
2022-12-08T17:41
2022-12-08T18:48
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литва
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* недопустимо с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, заявил РИА Новости генсек Европейской ассоциации журналистов (EFJ).Международная федерация журналистов (IFJ) также обеспокоена действиями латвийских властей."Административные санкции не являются способом противодействия проблемам, связанным в некорректным контентом или редакционной политикой", — пояснили в организации.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837100638.html
https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цензура, европа, дождь (телеканал), эстония, латвия, литва
В мире, Цензура, Европа, Дождь (телеканал), Эстония, Латвия, Литва
17:41 08.12.2022 (обновлено: 18:48 08.12.2022)
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе
Европейская ассоциация журналистов назвала инцидент с "Дождем" нарушением свободы СМИ в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* недопустимо с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, заявил РИА Новости генсек Европейской ассоциации журналистов (EFJ).
"Это решение абсолютно непропорционально. Оно является очевидным нарушением европейских стандартов свободы СМИ", — сказал собеседник агентства.
Международная федерация журналистов (IFJ) также обеспокоена действиями латвийских властей.
"Административные санкции не являются способом противодействия проблемам, связанным в некорректным контентом или редакционной политикой", — пояснили в организации.
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".
Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.