Рейтинг@Mail.ru
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296039.html
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе - РИА Новости, 08.12.2022
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе
Решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* недопустимо с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, заявил РИА Новости генсек... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:41
2022-12-08T18:48
в мире
цензура
европа
дождь (телеканал)
эстония
латвия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99299/41/992994142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09298a3c329b179062054cd2bef77c0f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* недопустимо с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, заявил РИА Новости генсек Европейской ассоциации журналистов (EFJ).Международная федерация журналистов (IFJ) также обеспокоена действиями латвийских властей."Административные санкции не являются способом противодействия проблемам, связанным в некорректным контентом или редакционной политикой", — пояснили в организации.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837100638.html
https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html
европа
эстония
латвия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99299/41/992994142_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d7e5771e358e1533c6cb053e5ca8de34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цензура, европа, дождь (телеканал), эстония, латвия, литва
В мире, Цензура, Европа, Дождь (телеканал), Эстония, Латвия, Литва
17:41 08.12.2022 (обновлено: 18:48 08.12.2022)
 
EFJ назвала инцидент с "Дождем"* нарушением свободы СМИ в Евросоюзе

Европейская ассоциация журналистов назвала инцидент с "Дождем" нарушением свободы СМИ в ЕС

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"*
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"* недопустимо с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, заявил РИА Новости генсек Европейской ассоциации журналистов (EFJ).
"Это решение абсолютно непропорционально. Оно является очевидным нарушением европейских стандартов свободы СМИ", — сказал собеседник агентства.
Международная федерация журналистов (IFJ) также обеспокоена действиями латвийских властей.
"Административные санкции не являются способом противодействия проблемам, связанным в некорректным контентом или редакционной политикой", — пояснили в организации.
Работа телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:00Медиавойны
Латвия выгнала телеканал "Дождь"* за недостаточную русофобию
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".
Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".
Офис телеканала Дождь (признан в России СМИ-иноагентом) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 03:19
Главред "Дождя"* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 17:25
Главреду "Дождя"* не дали высказаться об отзыве лицензии в Латвии
 
В миреЦензураЕвропаДождь (телеканал)ЭстонияЛатвияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала