https://ria.ru/20221208/dozhd-1837212012.html
В Эстонии, Латвии и Литве прекратили вещание телеканала "Дождь"*
В Эстонии, Латвии и Литве прекратили вещание телеканала "Дождь"* - РИА Новости, 08.12.2022
В Эстонии, Латвии и Литве прекратили вещание телеканала "Дождь"*
В Эстонии вслед за Латвией и Литвой прекращено вещание телеканала "Дождь"*, об этом говорится в его Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:21
2022-12-08T14:21
2022-12-08T15:06
в мире
эстония
дождь (телеканал)
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ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Эстонии вслед за Латвией и Литвой прекращено вещание телеканала "Дождь"*, об этом говорится в его Telegram-канале.Это связано с решением латвийских властей, которые отозвали у телеканала лицензию на распространение контента в США, странах ЕС и других государствах.Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837100638.html
https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, дождь (телеканал), цензура
В мире, Эстония, Дождь (телеканал), Цензура
14:21 08.12.2022 (обновлено: 15:06 08.12.2022)
В Эстонии, Латвии и Литве прекратили вещание телеканала "Дождь"*
В Эстонии вслед за Латвией и Литвой прекратили вещание телеканала "Дождь" с 8 декабря
ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Эстонии вслед за Латвией и Литвой прекращено вещание телеканала "Дождь"*, об этом говорится в его Telegram-канале.
"В Эстонии телеканал "Дождь"* транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. В соответствии с уведомлением департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи с 8 декабря прекращают трансляцию", — заявили журналисты.
Это связано с решением латвийских властей, которые отозвали у телеканала лицензию на распространение контента в США, странах ЕС и других государствах.
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) 6 декабря аннулировал "Дождю"* разрешение на вещание, сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".
Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что "где-то лучше и свободнее, чем в России".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как заявил минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По этим данным, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.