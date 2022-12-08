https://ria.ru/20221208/dozhd-1837100638.html
Главред "Дождя"* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников
Главред "Дождя"* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников - РИА Новости, 08.12.2022
Главред "Дождя"* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников
Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что слова директора телеканала Натальи Синдеевой**, которая призывала уволенных сотрудников... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:19
2022-12-08T03:19
2022-12-08T03:19
наталья синдеева
тихон дзядко
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что слова директора телеканала Натальи Синдеевой**, которая призывала уволенных сотрудников вернуться, не имеют отношения к кадровой и редакционной политике канала и являются ее личным мнением.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.Синдеева** попросила сотрудников вернуться на телеканал и заявила, что увольнение Коростелева было ошибкой."Госпожа Синдеева** действительно является собственником телеканала "Дождь"*, но то, что она опубликовала накануне - это ее высказывание в ее социальных сетях. Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику и я отвечаю, в частности, за кадровую политику редакции. Наталья Синдеева** не отвечает за кадровую политику редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность... В реальности телеканал "Дождь"* не приглашает Алексея Коростелева обратно на работу", - сказал Дзядко** в ток-шоу на латвийском телеканале LTV.Отвечая на вопрос ведущего, собирается ли он как главный редактор пересматривать ситуацию с увольнением Коростелева, Дзядко** ответил: "Конечно, нет".Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html
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наталья синдеева, тихон дзядко
Наталья Синдеева, Тихон Дзядко
Главред "Дождя"* опроверг информацию о возвращении уволенных сотрудников
Главред телеканала "Дождь"* опроверг информацию о намерении вернуть уволенных сотрудников
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко** заявил, что слова директора телеканала Натальи Синдеевой**, которая призывала уволенных сотрудников вернуться, не имеют отношения к кадровой и редакционной политике канала и являются ее личным мнением.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.
Синдеева** попросила сотрудников вернуться на телеканал и заявила, что увольнение Коростелева было ошибкой.
"Госпожа Синдеева** действительно является собственником телеканала "Дождь"*, но то, что она опубликовала накануне - это ее высказывание в ее социальных сетях. Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику и я отвечаю, в частности, за кадровую политику редакции. Наталья Синдеева** не отвечает за кадровую политику редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность... В реальности телеканал "Дождь"* не приглашает Алексея Коростелева обратно на работу", - сказал Дзядко** в ток-шоу на латвийском телеканале LTV.
Отвечая на вопрос ведущего, собирается ли он как главный редактор пересматривать ситуацию с увольнением Коростелева, Дзядко** ответил: "Конечно, нет".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента