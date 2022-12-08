https://ria.ru/20221208/dozhd-1837094560.html

Телеканал "Дождь"* прекращает вещание в Латвии и Литве

Телеканал "Дождь"* прекращает вещание в Латвии и Литве - РИА Новости, 08.12.2022

Телеканал "Дождь"* прекращает вещание в Латвии и Литве

Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом) прекращает в четверг вещание в Латвии и Литве, лицензия на вещание аннулирована "в связи с угрозами... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:15

2022-12-08T00:15

2022-12-08T00:15

технологии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

мария захарова

латвия

литва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом) прекращает в четверг вещание в Латвии и Литве, лицензия на вещание аннулирована "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш в Twitter пояснил, что "руководство телеканала не понимает и не осознает суть и серьезность ни каждого отдельного нарушения, ни их в совокупности". Абоньиш сообщил также, что телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ.Сам телеканал назвал абсурдными обвинения от властей Латвии и заявил о намерении остаться на YouTube. В ответ глава нацсовета Латвии по СМИ выступил за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране.Комментируя отзыв лицензии на вещание "Дождя"*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Запад не отреагировал на отзыв лицензии и не выступает за свободу слова.Литовская комиссия по радио и телевидению ранее пояснила, что выданная в Латвии лицензия позволяла телеканалу вещать на территории ЕС, США, России и других странах.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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литва

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технологии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, латвия, литва