17:04 08.12.2022 (обновлено: 17:15 08.12.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района со стороны ВСУ погиб мирный житель
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате карательного обстрела Киевского района погиб мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.