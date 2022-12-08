https://ria.ru/20221208/donetsk-1837283618.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 08.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:04

2022-12-08T17:04

2022-12-08T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69d7384ee5c561178cb55f9838baaed2.jpg

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате карательного обстрела Киевского района погиб мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221208/donbass-1837279514.html

https://ria.ru/20221208/postradavshiy-1837278907.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика