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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837283618.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 08.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:04
2022-12-08T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате карательного обстрела Киевского района погиб мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221208/donbass-1837279514.html
https://ria.ru/20221208/postradavshiy-1837278907.html
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
17:04 08.12.2022 (обновлено: 17:15 08.12.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Киевского района со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка в ДНР, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате карательного обстрела Киевского района погиб мужчина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:54Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:52Специальная военная операция на Украине
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная Республика
 
 
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