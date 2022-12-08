Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Донецка из "Градов"
Последствия ночного обстрела Донецка из "Градов". Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.20 и 10.35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 9.30 украинские войска обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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