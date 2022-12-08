https://ria.ru/20221208/donetsk-1837157776.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:51

2022-12-08T11:51

2022-12-08T11:51

специальная военная операция на украине

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донецк

донецкая народная республика

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нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.20 и 10.35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.30 украинские войска обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221208/donetsk-1837154297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/donetsk-1837122881.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк