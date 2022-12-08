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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837157776.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:51
2022-12-08T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.20 и 10.35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.30 украинские войска обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837154297.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/donetsk-1837122881.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
11:51 08.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Донецка из "Градов"
Последствия ночного обстрела Донецка из Градов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия ночного обстрела Донецка из "Градов". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов
Представительство добавило, что в 10.20 и 10.35 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 9.30 украинские войска обстреляли поселок шахты Изотова в Горловке, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 10:05В мире
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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