https://ria.ru/20221208/donetsk-1837154297.html
Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов
Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов - РИА Новости, 08.12.2022
Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов
Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка частично обесточены из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:45
2022-12-08T11:45
2022-12-08T11:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка частично обесточены из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) частично обесточены пять районов города Донецка - Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов
Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов со стороны украинских войск