https://ria.ru/20221208/donetsk-1837154297.html

Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов

Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов - РИА Новости, 08.12.2022

Пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрелов

Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка частично обесточены из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:45

2022-12-08T11:45

2022-12-08T11:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка частично обесточены из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) частично обесточены пять районов города Донецка - Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221208/svet-1837132189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины